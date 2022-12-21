https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840375395.html

Омбудсмен Молдавии осудил решение властей о запрете оппозиционных каналов

Омбудсмен Молдавии осудил решение властей о запрете оппозиционных каналов - РИА Новости, 21.12.2022

Омбудсмен Молдавии осудил решение властей о запрете оппозиционных каналов

Вынося решение о запрете шести оппозиционных телеканалов, Комиссия по чрезвычайной ситуации (КСЧ) при правительстве Молдавии нарушила конституцию и принцип... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:53

2022-12-21T20:53

2022-12-21T20:53

наталья гаврилица

в мире

москва

украина

молдавия

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 21 дек – РИА Новости. Вынося решение о запрете шести оппозиционных телеканалов, Комиссия по чрезвычайной ситуации (КСЧ) при правительстве Молдавии нарушила конституцию и принцип разделения властей, сообщается в четверг на сайте Народного адвоката (омбудсмена - ред.) страны. Ранее молдавские неправительственные организации, финансируемые западными посольствами, выступили с заявлением, в котором призвали правозащитные структуры дать оценку решению КЧС о запрете ряда телеканалов в стране. Ранее в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица, озвучивая позицию правительства относительно ситуации с запретом СМИ, заявила, что они являлись частью "гибридной войны" и были закрыты из-за распространения дезинформации. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Решение КЧС раскритиковали представители оппозиции, гражданское и экспертное сообщество Молдавии, выразив опасение, что правящая партия "Действие и солидарность", контролирующая законодательную, исполнительную и судебную власть в стране, скатывается в диктатуру и начинает преследование инакомыслящих. Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.

https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

наталья гаврилица, в мире, москва, украина, молдавия, санкции в отношении россии