https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html
Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов
Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов - РИА Новости, 21.12.2022
Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов
Попавшие в Молдавии под запрет шесть оппозиционных телеканалов были частью "гибридной войны", заявила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:22
2022-12-21T19:22
2022-12-21T19:38
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наталья гаврилица
молдавия
москва
кишинев
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КИШИНЕВ, 21 дек – РИА Новости. Попавшие в Молдавии под запрет шесть оппозиционных телеканалов были частью "гибридной войны", заявила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Эти каналы были частью гибридной войны. Мы наблюдали согласованные действия извне, которые были направлены на дестабилизацию ситуации", - сказала Гаврилица в ходе выездного заседания правительства. По словам молдавского премьера, комиссия по чрезвычайной ситуации, принимая санкционное решение в отношении оппозиционных СМИ, опиралась на принципы борьбы против дезинформации. "Мы должны обеспечить, чтобы наши люди получали правильную информацию и могли доверять информационной среде, в которой они живут и работают", - добавила Гаврилица. Ранее в среду глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс призвал власти Молдавии разъяснить причины, по которым они решили приостановить вещание телеканалов. Решение КЧС раскритиковали представители оппозиции, гражданское и экспертное сообщество Молдавии, выразив опасение, что правящая партия "Действие и солидарность", контролирующая законодательную, исполнительную и судебную власть в стране, скатывается в диктатуру и начинает преследование инакомыслящих. Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.
https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, москва, кишинев, евросоюз
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Москва, Кишинев, Евросоюз
19:22 21.12.2022 (обновлено: 19:38 21.12.2022)
Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов
Премьер Молдавии Гаврилица: шесть запрещенных телеканалов были элементом гибридной войны
КИШИНЕВ, 21 дек – РИА Новости. Попавшие в Молдавии под запрет шесть оппозиционных телеканалов были частью "гибридной войны", заявила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ
заявил, что Москва
рассматривает решение Кишинева
как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
"Эти каналы были частью гибридной войны. Мы наблюдали согласованные действия извне, которые были направлены на дестабилизацию ситуации", - сказала Гаврилица в ходе выездного заседания правительства.
По словам молдавского премьера, комиссия по чрезвычайной ситуации, принимая санкционное решение в отношении оппозиционных СМИ, опиралась на принципы борьбы против дезинформации.
"Мы должны обеспечить, чтобы наши люди получали правильную информацию и могли доверять информационной среде, в которой они живут и работают", - добавила Гаврилица.
Ранее в среду глава представительства ЕС
в Кишиневе Янис Мажейкс призвал власти Молдавии разъяснить причины, по которым они решили приостановить вещание телеканалов.
Решение КЧС раскритиковали представители оппозиции, гражданское и экспертное сообщество Молдавии, выразив опасение, что правящая партия "Действие и солидарность", контролирующая законодательную, исполнительную и судебную власть в стране, скатывается в диктатуру и начинает преследование инакомыслящих.
Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.