https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html

Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов

Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов - РИА Новости, 21.12.2022

Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов

Попавшие в Молдавии под запрет шесть оппозиционных телеканалов были частью "гибридной войны", заявила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:22

2022-12-21T19:22

2022-12-21T19:38

в мире

наталья гаврилица

молдавия

москва

кишинев

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840362846_151:51:2865:1578_1920x0_80_0_0_d59cbb971db2666899fbc6fc109f951f.jpg

КИШИНЕВ, 21 дек – РИА Новости. Попавшие в Молдавии под запрет шесть оппозиционных телеканалов были частью "гибридной войны", заявила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Эти каналы были частью гибридной войны. Мы наблюдали согласованные действия извне, которые были направлены на дестабилизацию ситуации", - сказала Гаврилица в ходе выездного заседания правительства. По словам молдавского премьера, комиссия по чрезвычайной ситуации, принимая санкционное решение в отношении оппозиционных СМИ, опиралась на принципы борьбы против дезинформации. "Мы должны обеспечить, чтобы наши люди получали правильную информацию и могли доверять информационной среде, в которой они живут и работают", - добавила Гаврилица. Ранее в среду глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс призвал власти Молдавии разъяснить причины, по которым они решили приостановить вещание телеканалов. Решение КЧС раскритиковали представители оппозиции, гражданское и экспертное сообщество Молдавии, выразив опасение, что правящая партия "Действие и солидарность", контролирующая законодательную, исполнительную и судебную власть в стране, скатывается в диктатуру и начинает преследование инакомыслящих. Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html

https://ria.ru/20221220/moldaviya-1840053138.html

молдавия

москва

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наталья гаврилица, молдавия, москва, кишинев, евросоюз