https://ria.ru/20221221/sud-1840236615.html
Экс-активистке "Открытой России"* заменили срок на колонию-поселение
Экс-активистке "Открытой России"* заменили срок на колонию-поселение - РИА Новости, 21.12.2022
Экс-активистке "Открытой России"* заменили срок на колонию-поселение
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заменил условный срок на колонию-поселение бывшему члену федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасии... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:03
2022-12-21T14:03
2022-12-21T14:03
россия
ростов-на-дону
ростовская область
открытая россия
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
анастасия шевченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заменил условный срок на колонию-поселение бывшему члену федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасии Шевченко, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. В февраля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Шевченко к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в деятельности нежелательной организации. Шевченко свою вину не признала. В августе того же года суд смягчил ей приговор до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. По данным суда, заменить условный срок на реальный потребовал начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области в связи с неисполнением Шевченко "возложенных обязанностей". По данным СМИ, она эмигрировала в Вильнюс. "Постановлением суда Шевченко отменено условное осуждение... Постановлено исполнить назначенное Шевченко... наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал представитель объединенной пресс-службы. Согласно решению суда, Шевченко необходимо поместить под стражу и под конвоем направить для отбывания наказания в колонию-поселение – после того, как ее поймают. Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Деятельность организации признана нежелательной в России
https://ria.ru/20221122/pivovarov-1833323195.html
https://ria.ru/20220520/inoagenty-1789843703.html
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, ростовская область, открытая россия, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, анастасия шевченко
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Открытая Россия, Генеральная прокуратура РФ, Михаил Ходорковский, Анастасия Шевченко
Экс-активистке "Открытой России"* заменили срок на колонию-поселение
Суд в Ростове заменил экс-активистке "Открытой России"* условный срок на колонию-поселение
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заменил условный срок на колонию-поселение бывшему члену федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасии Шевченко, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
В февраля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Шевченко к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в деятельности нежелательной организации. Шевченко свою вину не признала. В августе того же года суд смягчил ей приговор до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
По данным суда, заменить условный срок на реальный потребовал начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России
по Ростовской области в связи с неисполнением Шевченко "возложенных обязанностей". По данным СМИ, она эмигрировала в Вильнюс
.
"Постановлением суда Шевченко отменено условное осуждение... Постановлено исполнить назначенное Шевченко... наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал представитель объединенной пресс-службы.
Согласно решению суда, Шевченко необходимо поместить под стражу и под конвоем направить для отбывания наказания в колонию-поселение – после того, как ее поймают.
Генпрокуратура
в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания
), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США
) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
*Деятельность организации признана нежелательной в России