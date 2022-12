https://ria.ru/20221221/sud-1840236615.html

Экс-активистке "Открытой России"* заменили срок на колонию-поселение

Экс-активистке "Открытой России"* заменили срок на колонию-поселение - РИА Новости, 21.12.2022

Экс-активистке "Открытой России"* заменили срок на колонию-поселение

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заменил условный срок на колонию-поселение бывшему члену федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасии... РИА Новости, 21.12.2022

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заменил условный срок на колонию-поселение бывшему члену федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасии Шевченко, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. В февраля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Шевченко к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в деятельности нежелательной организации. Шевченко свою вину не признала. В августе того же года суд смягчил ей приговор до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. По данным суда, заменить условный срок на реальный потребовал начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области в связи с неисполнением Шевченко "возложенных обязанностей". По данным СМИ, она эмигрировала в Вильнюс. "Постановлением суда Шевченко отменено условное осуждение... Постановлено исполнить назначенное Шевченко... наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал представитель объединенной пресс-службы. Согласно решению суда, Шевченко необходимо поместить под стражу и под конвоем направить для отбывания наказания в колонию-поселение – после того, как ее поймают. Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Деятельность организации признана нежелательной в России

