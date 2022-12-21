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Завершен начальный этап строительства нового причала

Завершен начальный этап строительства нового причала - РИА Новости, 21.12.2022

Завершен начальный этап строительства нового причала

Стивидорная компания АО "Восточный Порт" завершила реализацию первого этапа строительства причала №52 Третьей очереди специализированного угольного комплекса... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:09

2022-12-21T11:09

2022-12-21T11:09

пресс-релизы

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МОСКВА, 21 дек – Пресс-служба АО "Восточный Порт". Стивидорная компания АО "Восточный Порт" завершила реализацию первого этапа строительства причала №52 Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Памятный знак в ходе торжественной церемонии заливки швартовой тумбы установил управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Юрьевич Байбак. В мероприятии приняли участие представители Правительства Приморского края и Администрации Находкинского городского округа, ФГУП "АМП Приморского края и Восточной Арктики", Восточного управления Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт", Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД".Строительство причала №52 осуществляется в рамках проекта по увеличению причальных мощностей АО "Восточный Порт", прошедшего Главгосэкспертизу России в январе 2022 года. По итогам реализации проекта по строительству новых грузовых причалов собственные портовые мощности предприятия ожидаемо вырастут до 70 млн тонн. Проектом предусмотрена общая длина причального фронта 697,5 метра, что обеспечит расчетную пропускную способность, с учетом грузооборота действующего причала №51, 21,8 млн тонн в год. На спроектированных причалах планируется размещение ленточных стационарных конвейеров с приводными станциями, а также подмашинных путей судопогрузочных машин и иных объектов.– Благодаря строительству первого этапа причала мы увеличили мощность Порта с 55 до 58 миллионов тонн. Длина причального фронта составила 355 метров и обеспечила возможность ставить под погрузку крупнотоннажные суда типа capesize дедвейтом до 180 тысяч тонн. Это позволило значительно повысить производительность обработки флота, – отметил управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.Глубины у причалов №51 и №52 уже составляют 16,5 метров. Проектом предусмотрено последующее увеличение до 18 метров, а также дноуглубление подходного канала и зоны маневрирования двух причалов до проектной глубины 19 метров, что не имеет аналогов в регионе.В то же время уже в текущий момент расположение специализированного угольного терминала в непосредственной близости от входа в глубоководную бухту Врангель залива Находка и наличие собственного современного высокоманевренного портового флота позволяют АО "Восточный Порт" производить быструю смену судов с большой грузоподъемностью. Отсутствие непроизводительных простоев, высокий коэффициент оборачиваемости причалов обеспечивают своевременный экспорт угольной продукции.Подводя итоги торжественной церемонии, участники мероприятия отметили, что проект имеет стратегическое значение не только для экономики Приморского края, но и страны в целом, способствует реализации целей транспортной и энергетической стратегий Российской Федерации по увеличению портовых мощностей и повышения объёмов перевозок энергетических грузов в страны АТР.СПРАВКААО "Восточный Порт" (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры.АО "Восточный Порт" на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.АО "Восточный Порт" - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт". Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: "Ветераны", "Волонтёры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы