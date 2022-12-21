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ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8

ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 21.12.2022

ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022

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специальная военная операция на украине

россия

су-25

ми-8 амтш

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840197217.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, су-25, ми-8 амтш, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф