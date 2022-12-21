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ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8
ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 21.12.2022
ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:12
2022-12-21T12:12
2022-12-21T12:16
специальная военная операция на украине
россия
су-25
ми-8 амтш
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.
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россия, су-25, ми-8 амтш, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
12:12 21.12.2022 (обновлено: 12:16 21.12.2022)
ВКС России сбили украинские Су-25 и Ми-8
ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Красногоровки и Ми-8 в районе Артемовска