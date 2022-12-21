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Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США - РИА Новости, 21.12.2022
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Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США
Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США - РИА Новости, 21.12.2022
Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США
Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон хочет обсудить с президентом США Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:42
2022-12-21T21:42
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
вашингтон (штат)
сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон хочет обсудить с президентом США Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран. "Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество... Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, вашингтон (штат), сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Вашингтон (штат), США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:42 21.12.2022
 
Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США

Зеленский заявил, что хочет обсудить с Байденом двустороннее сотрудничество Украины и США

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон хочет обсудить с президентом США Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран.
"Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество... Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 20:02Специальная военная операция на Украине
США предадут Украине системы ЗРК Patriot
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаВашингтон (штат)СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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