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Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США

Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США - РИА Новости, 21.12.2022

Зеленский заявил, что хочет обсудить сотрудничество Украины и США

Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон хочет обсудить с президентом США Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T21:42

2022-12-21T21:42

2022-12-21T21:42

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

вашингтон (штат)

сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Вашингтон хочет обсудить с президентом США Джо Байденом двустороннее сотрудничество стран. "Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество... Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Зеленский также написал в Twitter, что направляется в США, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявил журналистам, что Байден в ходе визита Зеленского объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине примерно на 2 миллиарда долларов, в него войдут комплексы ПВО Patriot.

https://ria.ru/20221221/pomosch-1840367798.html

украина

вашингтон (штат)

сша

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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, вашингтон (штат), сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )