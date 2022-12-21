https://ria.ru/20221221/sluzhba-1840323890.html

Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу

Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу

Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей надо ввести в российских военкоматах, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:21

2022-12-21T17:21

2022-12-21T17:36

россия

сергей шойгу

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей надо ввести в российских военкоматах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840299482.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)