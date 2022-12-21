https://ria.ru/20221221/sluzhba-1840323890.html
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу
Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей надо ввести в российских военкоматах, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:21
2022-12-21T17:21
2022-12-21T17:36
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей надо ввести в российских военкоматах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840299482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:21 21.12.2022 (обновлено: 17:36 21.12.2022)
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу
Шойгу призвал ввести в военкоматах федеральную государственную гражданскую службу