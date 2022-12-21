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Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу
Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей надо ввести в российских военкоматах, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:21
2022-12-21T17:36
россия
сергей шойгу
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей надо ввести в российских военкоматах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
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россия, сергей шойгу, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:21 21.12.2022 (обновлено: 17:36 21.12.2022)
 
Шойгу призвал ввести в российских военкоматах федеральную госслужбу

Шойгу призвал ввести в военкоматах федеральную государственную гражданскую службу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них числа воинских должностей надо ввести в российских военкоматах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:27
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии
 
РоссияСергей ШойгуБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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