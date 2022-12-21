https://ria.ru/20221221/sluzhba-1840283727.html

Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу

Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу

Следует обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, заявил на расширенном заседании... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:52

2022-12-21T15:52

2022-12-21T16:33

безопасность

вооруженные силы рф

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Следует обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."При комплектовании Вооруженных сил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", - сказал он.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840299482.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу