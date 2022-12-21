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Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу
Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу
Следует обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, заявил на расширенном заседании... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:52
2022-12-21T15:52
2022-12-21T16:33
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Следует обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."При комплектовании Вооруженных сил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", - сказал он.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу
15:52 21.12.2022 (обновлено: 16:33 21.12.2022)
Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу
Шойгу: нужно разрешить по желанию служить по контракту или быть призванным с прихода