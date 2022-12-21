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Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу
Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу
Следует обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, заявил на расширенном заседании... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:52
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безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Следует обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."При комплектовании Вооруженных сил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", - сказал он.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу
15:52 21.12.2022 (обновлено: 16:33 21.12.2022)
 
Шойгу призвал изменить порядок поступления на военную службу

Шойгу: нужно разрешить по желанию служить по контракту или быть призванным с прихода

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Следует обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"При комплектовании Вооруженных сил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:27
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии
 
БезопасностьВооруженные силы РФРоссияСергей Шойгу
 
 
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