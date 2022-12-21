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"Сколково" в 2023 году поддержит техпредпринимательство на 4,6 млрд рублей - РИА Новости, 21.12.2022
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"Сколково" в 2023 году поддержит техпредпринимательство на 4,6 млрд рублей
"Сколково" в 2023 году поддержит техпредпринимательство на 4,6 млрд рублей - РИА Новости, 21.12.2022
"Сколково" в 2023 году поддержит техпредпринимательство на 4,6 млрд рублей
Фонд "Сколково" в 2023 году начнет реализацию нового направления деятельности, которое позволит использовать потенциал экосистемы для создания технологических... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:05
2022-12-21T18:05
экономика
россия
фонд "сколково"
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Фонд "Сколково" в 2023 году начнет реализацию нового направления деятельности, которое позволит использовать потенциал экосистемы для создания технологических холдингов. Такое решение принято на заседании совета директоров фонда.Совет директоров согласовал приоритетные направления развития "Сколково" и планы по финансовой поддержке технологического предпринимательства на будущий год и плановый период до 2025 года в целях решения задач обеспечения технологического суверенитета страны и раскрытия потенциала 3,5 тысяч сколковских компаний-резидентов.Общая сумма финансовой поддержки технологического предпринимательства в рамках субсидии федерального бюджета на 2023 год превысит 4,6 миллиарда рублей. Она включает как гранты и возмещения затрат, так и работу в рамках федеральных проектов, операторами которых является "Сколково", говорится в сообщении фонда.В частности, объем грантовой поддержки на первое масштабное внедрение российских решений в сфере ИТ по федеральному проекту "Цифровые технологии" на будущий год составит 1, 059 миллиона рублей. Грантовое финансирование в рамках проекта "Взлет - от стартапа до IPO" составит 855 миллионов рублей при увеличении доли микрогрантового финансирования. Гранты на развитие малых и средних дизайн-центров электроники в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2023 году планируется предоставить в размере 467 миллионов рублей."Сколково" и другие организации развития группы ВЭБ.РФ сегодня работают на укрепление технологического суверенитета страны. Такую приоритетную задачу на 2023 год поставил президент России. Здесь нужна большая гибкость для инвестирования и управления портфелем высокотехнологичных проектов. Мы развиваем взаимодействие с бизнесом, регионами, правительством Москвы, чтобы активнее использовать компетенции "Сколково" и Сколтеха в решении актуальных задач научно-технологического развития", - приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова.Как пояснил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, создание технологических холдингов будет обеспечено за счет объединения компетенций технологических стартапов, индустриального заказчика и промышленного партнера с использованием различных корпоративных, финансовых и контрактных инструментов кооперации."Ожидается, что основным механизмом сборки станет создаваемая в настоящее время совместно с ВЭБ.РФ инвестиционная платформа, на которой будут сконцентрированы компетенции по структурированию и управлению комплексными проектами. Среди возможных пилотных направлений – гражданские БПЛА, кибербезопасность, оборудование для 5G. К 2025 году планируется сформировать не менее 5 технологических холдингов с выручкой более 5 миллиардов рублей", - сообщил Дроздов.
https://ria.ru/20220928/kovorking-1820194821.html
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экономика, россия, фонд "сколково"
Экономика, Россия, Фонд "Сколково"
18:05 21.12.2022
 

"Сколково" в 2023 году поддержит техпредпринимательство на 4,6 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Инновационного центра "Сколково"
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Инновационного центра "Сколково"
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Фонд "Сколково" в 2023 году начнет реализацию нового направления деятельности, которое позволит использовать потенциал экосистемы для создания технологических холдингов. Такое решение принято на заседании совета директоров фонда.
Совет директоров согласовал приоритетные направления развития "Сколково" и планы по финансовой поддержке технологического предпринимательства на будущий год и плановый период до 2025 года в целях решения задач обеспечения технологического суверенитета страны и раскрытия потенциала 3,5 тысяч сколковских компаний-резидентов.
В Сколково открылся новый технологический коворкинг для инженеров - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров
Общая сумма финансовой поддержки технологического предпринимательства в рамках субсидии федерального бюджета на 2023 год превысит 4,6 миллиарда рублей. Она включает как гранты и возмещения затрат, так и работу в рамках федеральных проектов, операторами которых является "Сколково", говорится в сообщении фонда.
В частности, объем грантовой поддержки на первое масштабное внедрение российских решений в сфере ИТ по федеральному проекту "Цифровые технологии" на будущий год составит 1, 059 миллиона рублей. Грантовое финансирование в рамках проекта "Взлет - от стартапа до IPO" составит 855 миллионов рублей при увеличении доли микрогрантового финансирования. Гранты на развитие малых и средних дизайн-центров электроники в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2023 году планируется предоставить в размере 467 миллионов рублей.
"Сколково" и другие организации развития группы ВЭБ.РФ сегодня работают на укрепление технологического суверенитета страны. Такую приоритетную задачу на 2023 год поставил президент России. Здесь нужна большая гибкость для инвестирования и управления портфелем высокотехнологичных проектов. Мы развиваем взаимодействие с бизнесом, регионами, правительством Москвы, чтобы активнее использовать компетенции "Сколково" и Сколтеха в решении актуальных задач научно-технологического развития", - приводятся в сообщении слова председателя ВЭБ.РФ, председателя Совета директоров Фонда "Сколково" Игоря Шувалова.
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Как пояснил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, создание технологических холдингов будет обеспечено за счет объединения компетенций технологических стартапов, индустриального заказчика и промышленного партнера с использованием различных корпоративных, финансовых и контрактных инструментов кооперации.
"Ожидается, что основным механизмом сборки станет создаваемая в настоящее время совместно с ВЭБ.РФ инвестиционная платформа, на которой будут сконцентрированы компетенции по структурированию и управлению комплексными проектами. Среди возможных пилотных направлений – гражданские БПЛА, кибербезопасность, оборудование для 5G. К 2025 году планируется сформировать не менее 5 технологических холдингов с выручкой более 5 миллиардов рублей", - сообщил Дроздов.
 
ЭкономикаРоссияФонд "Сколково"
 
 
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