https://ria.ru/20221221/shoygu-1840287396.html
Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М
Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М
В 2023 году в ВКС России поступят три модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:59
2022-12-21T15:59
2022-12-21T16:37
безопасность
ту-160м
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В 2023 году в ВКС России поступят три модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М", - сказал министр.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ту-160м, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия
Безопасность, Ту-160М, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Россия
15:59 21.12.2022 (обновлено: 16:37 21.12.2022)
Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М
Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М