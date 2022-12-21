https://ria.ru/20221221/shoygu-1840287396.html

Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М

Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу поручил принять в состав ядерных сил три ракетоносца Ту-160М

В 2023 году в ВКС России поступят три модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:59

2022-12-21T15:59

2022-12-21T16:37

безопасность

ту-160м

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0c2143f234af4414689cd08b0d4c5c0.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. В 2023 году в ВКС России поступят три модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М", - сказал министр.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, ту-160м, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия