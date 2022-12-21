https://ria.ru/20221221/shoygu-1840284592.html
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023" - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"
Маневры "Запад-2023" надо будет провести в рамках выполнения приоритетных задач российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:55
2022-12-21T15:55
2022-12-21T16:41
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Маневры "Запад-2023" надо будет провести в рамках выполнения приоритетных задач российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подготовить и провести маневры войск "Запад-2023", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
https://ria.ru/20221221/shoygu-1840285910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, безопасность, россия
Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
15:55 21.12.2022 (обновлено: 16:41 21.12.2022)
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"
Министр обороны Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"