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Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023" - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/shoygu-1840284592.html
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023" - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"
Маневры "Запад-2023" надо будет провести в рамках выполнения приоритетных задач российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:55
2022-12-21T16:41
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Маневры "Запад-2023" надо будет провести в рамках выполнения приоритетных задач российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подготовить и провести маневры войск "Запад-2023", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
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сергей шойгу, безопасность, россия
Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
15:55 21.12.2022 (обновлено: 16:41 21.12.2022)
 
Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"

Министр обороны Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Маневры "Запад-2023" надо будет провести в рамках выполнения приоритетных задач российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Подготовить и провести маневры войск "Запад-2023", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.
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