https://ria.ru/20221221/shoygu-1840284592.html

Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"

Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023" - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу поручил подготовить и провести маневры войск "Запад-2023"

Маневры "Запад-2023" надо будет провести в рамках выполнения приоритетных задач российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:55

2022-12-21T15:55

2022-12-21T16:41

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Маневры "Запад-2023" надо будет провести в рамках выполнения приоритетных задач российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Подготовить и провести маневры войск "Запад-2023", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.

https://ria.ru/20221221/shoygu-1840285910.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, безопасность, россия