https://ria.ru/20221221/roskosmos-1840137352.html

"Роскосмос" построит два завода для серийного выпуска спутников

"Роскосмос" построит два завода для серийного выпуска спутников - РИА Новости, 21.12.2022

"Роскосмос" построит два завода для серийного выпуска спутников

"Роскосмос" построит два новых предприятия для серийного выпуска спутников, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости". РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T00:44

2022-12-21T00:44

2022-12-21T10:42

экономика

юрий борисов (роскосмос)

московская область (подмосковье)

красноярск

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Роскосмос" построит два новых предприятия для серийного выпуска спутников, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости"."Один (завод. — Прим. ред.) в кооперации с "ИСС Решетнева", возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой, предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий", — объяснил он.По словам Борисова, логистику оптимизируют таким образом, чтобы не возить материалы через всю страну. Кроме того, госкорпорация планирует привлечь к строительству спутников частные компании, то есть идти по пути США.Гендиректор "Роскосмоса" подчеркнул, что инвестиции в новые заводы будут привлечены на рынке облигаций. Выпускать их централизованно будет финансовая структура госкорпорации, а размещать планируют на российских биржевых площадках среди уполномоченных банков. "Предельный объем их составит до 50 миллиардов рублей, а срок — 15-20 лет, выплата купонного дохода предусмотрена каждый 181-й день. Стартовый выпуск облигаций в размере десяти миллиардов намечен на 2023 год", — объяснил Борисов.Сейчас все российские предприятия выпускают 15 спутников в год, это число можно увеличить до 42 аппаратов, но их все равно будет недостаточно.Основной приоритет "Роскосмоса" — внедрение новой индустриальной модели производства космических спутников, резюмировал гендиректор госкорпорации.

https://ria.ru/20221220/soyuz-1840033279.html

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экономика, юрий борисов (роскосмос), московская область (подмосковье), красноярск, сша, роскосмос