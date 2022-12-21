https://ria.ru/20221221/rassledovanie-1840354448.html

В Белоруссии завершили расследование дела организации NEXTA

В Белоруссии завершили расследование дела организации NEXTA - РИА Новости, 21.12.2022

В Белоруссии завершили расследование дела организации NEXTA

СК Белоруссии сообщил, что передал для организации заочного суда дело против руководителей группы Telegram-каналов NEXTA, признанных в республике... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:56

2022-12-21T18:56

2022-12-21T18:57

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telegram (приложение)

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что передал для организации заочного суда дело против руководителей группы Telegram-каналов NEXTA, признанных в республике террористической организацией. В апреле Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов NEXTA террористической организацией. Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. "Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Путило, Рудика – руководителей террористической организации NEXTA. Уголовное дело передано генеральному прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. По данным СК, в отношении находящихся за пределами Белоруссии Степана Путило возбуждено дело по 11 статьям уголовного кодекса, Яна Рудика – по 10 статьям. Как ранее сообщали в ведомстве, Путило инкриминированы заговор с целью захвата госвласти, разжигание розни, организация массовых беспорядков, грубого нарушения общественного порядка, призывы к причинению вреда нацбезопасности, создание экстремистского формирования, сбор денежных средств для обеспечения экстремистской деятельности, организация террористической деятельности, клевета и оскорбление президента, дискредитация Белоруссии. Рудик обвиняется в заговоре с целью захвата госвласти, разжигании розни, организации массовых беспорядков, грубого нарушения общественного порядка, призывах к причинению вреда нацбезопасности, призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования, сборе денежных средств для обеспечения экстремистской деятельности, клевете и оскорблении президента, дискредитации Белоруссии. Им грозит до 15 лет лишения свободы. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220928/belorussiya-1820100118.html

https://ria.ru/20220928/tsepkalo-1820094502.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, telegram (приложение)