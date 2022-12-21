https://ria.ru/20221221/putin-1840289317.html

Путин рассказал о реакции Запада на вопросы о госперевороте на Украине

Путин рассказал о реакции Запада на вопросы о госперевороте на Украине - РИА Новости, 21.12.2022

Путин рассказал о реакции Запада на вопросы о госперевороте на Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что западные лидеры на его вопросы о том, зачем они довели дело на Украине до государственного переворота, просто... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:03

2022-12-21T16:03

2022-12-21T18:11

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в мире

украина

польша

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что западные лидеры на его вопросы о том, зачем они довели дело на Украине до государственного переворота, просто разводят руками.Он напомнил, что за несколько дней до госпереворота на Украину приехали министры иностранных дел Польши, Франции и Германии, которые подписались как гаранты соглашения между оппозицией и действующей властью. Однако про эти гарантии вскоре все забыли, хотя нужно было призвать стороны вернуться за стол переговоров.

https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html

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польша

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Евгения Нефедова

владимир путин, в мире, украина, польша, россия