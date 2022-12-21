https://ria.ru/20221221/putin-1840289317.html
Путин рассказал о реакции Запада на вопросы о госперевороте на Украине
Путин рассказал о реакции Запада на вопросы о госперевороте на Украине - РИА Новости, 21.12.2022
Путин рассказал о реакции Запада на вопросы о госперевороте на Украине
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что западные лидеры на его вопросы о том, зачем они довели дело на Украине до государственного переворота, просто... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:03
2022-12-21T18:11
владимир путин
в мире
украина
польша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что западные лидеры на его вопросы о том, зачем они довели дело на Украине до государственного переворота, просто разводят руками.Он напомнил, что за несколько дней до госпереворота на Украину приехали министры иностранных дел Польши, Франции и Германии, которые подписались как гаранты соглашения между оппозицией и действующей властью. Однако про эти гарантии вскоре все забыли, хотя нужно было призвать стороны вернуться за стол переговоров.
https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, украина, польша, россия
Владимир Путин, В мире, Украина, Польша, Россия
16:03 21.12.2022 (обновлено: 18:11 21.12.2022)
Путин рассказал о реакции Запада на вопросы о госперевороте на Украине
Путин заявил, что западные лидеры разводят руками на вопросы о госперевороте на Украине