https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО
Вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:08
2022-12-21T15:08
2022-12-21T15:20
россия
нато
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин."Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействии нам, хорошо известны. Всё это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нато, безопасность, владимир путин, украина
Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Украина
15:08 21.12.2022 (обновлено: 15:20 21.12.2022)
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО
Путин: вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах хорошо известны