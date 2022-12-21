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Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО
Вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:08
2022-12-21T15:20
россия
нато
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин."Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействии нам, хорошо известны. Всё это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
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россия, нато, безопасность, владимир путин, украина
Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Украина
15:08 21.12.2022 (обновлено: 15:20 21.12.2022)
 
Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО

Путин: вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах хорошо известны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин.
"Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействии нам, хорошо известны. Всё это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.
Путин: Страна, правительство дают все, что армия просит - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:17Специальная военная операция на Украине
Путин подчеркнул, что финансирование армии России не ограничено
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОБезопасностьВладимир ПутинУкраина
 
 
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