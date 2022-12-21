https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html

Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО

Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что России хорошо известна вся информация о силах НАТО

Вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:08

2022-12-21T15:08

2022-12-21T15:20

россия

нато

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

украина

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе специальной военной операции на Украине хорошо известна, заявил президент России Владимир Путин."Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействии нам, хорошо известны. Всё это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, нато, безопасность, владимир путин, украина