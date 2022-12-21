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В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ - РИА Новости, 21.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221221/proekty-1840236789.html
В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ
В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ - РИА Новости, 21.12.2022
В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ
В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:03
2022-12-21T14:03
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение о распределении средств из областного бюджета муниципалитетам на реализацию проектов по ППМИ в 2023 году принято в среду на заседании регионального правительства, которое провел губернатор области Игорь Руденя. На эти цели из областного бюджета направят 212,9 миллиона рублей."Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона", - процитировали в пресс-службе Руденю.Наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и водоотведения, обустройству контейнерных площадок, установке детских площадок, ремонта дорог.Кроме того, будут реализованы проекты по установке уличного освещения, обустройству спортивных площадок, дворовых территорий, ремонту объектов культуры, благоустройству мест отдыха, закупке спецтехники и другие.В реализацию проектов ППМИ помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html
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игорь руденя, жкх
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ
14:03 21.12.2022
 

В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Тверь и Волгу
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение о распределении средств из областного бюджета муниципалитетам на реализацию проектов по ППМИ в 2023 году принято в среду на заседании регионального правительства, которое провел губернатор области Игорь Руденя. На эти цели из областного бюджета направят 212,9 миллиона рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Руденя обозначил приоритеты в ремонте дорог Тверской области на пять лет
"Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона", - процитировали в пресс-службе Руденю.
Наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и водоотведения, обустройству контейнерных площадок, установке детских площадок, ремонта дорог.
Кроме того, будут реализованы проекты по установке уличного освещения, обустройству спортивных площадок, дворовых территорий, ремонту объектов культуры, благоустройству мест отдыха, закупке спецтехники и другие.
В реализацию проектов ППМИ помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяЖКХ
 
 
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