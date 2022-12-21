https://ria.ru/20221221/proekty-1840236789.html

В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ

В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ - РИА Новости, 21.12.2022

В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов ППМИ

В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:03

2022-12-21T14:03

2022-12-21T14:03

тверская область

игорь руденя

жкх

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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году реализуют 220 проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение о распределении средств из областного бюджета муниципалитетам на реализацию проектов по ППМИ в 2023 году принято в среду на заседании регионального правительства, которое провел губернатор области Игорь Руденя. На эти цели из областного бюджета направят 212,9 миллиона рублей."Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона", - процитировали в пресс-службе Руденю.Наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и водоотведения, обустройству контейнерных площадок, установке детских площадок, ремонта дорог.Кроме того, будут реализованы проекты по установке уличного освещения, обустройству спортивных площадок, дворовых территорий, ремонту объектов культуры, благоустройству мест отдыха, закупке спецтехники и другие.В реализацию проектов ППМИ помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html

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Артем Смирнов

игорь руденя, жкх