https://ria.ru/20221221/portret-1840381923.html
Французский архитектор передал послу России в Париже портрет Дарьи Дугиной
Французский архитектор передал послу России в Париже портрет Дарьи Дугиной - РИА Новости, 21.12.2022
Французский архитектор передал послу России в Париже портрет Дарьи Дугиной
Французский архитектор Шанур Кешишян передал в дар послу России во Франции Алексею Мешкову портрет погибшей журналистки Дарьи Дугиной, передает корреспондент... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T21:47
2022-12-21T21:47
2022-12-21T21:47
в мире
дарья дугина
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Французский архитектор Шанур Кешишян передал в дар послу России во Франции Алексею Мешкову портрет погибшей журналистки Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости. Церемония передачи портрета прошла в среду в Российском доме науки и культуры (РДНК) в Париже. Картина принадлежит кисти российской художницы Юлии Межевикиной. "Хотел бы Вас поблагодарить за благородный порыв и желание передать в дар России портрет Дарьи Дугиной, талантливой журналистки, погибшей в жестоком теракте… Ее смерть потрясла Россию и не оставила равнодушными наших друзей в зарубежных странах… Уважаемый господин Кешишян, портрет Дарьи Дугиной, написанный по Вашему заказу, займёт достойное место в библиотеке Русского дома науки и культуры в Париже, и память об этой многосторонней, смелой и горящей своим делом девушке навсегда останется в наших сердцах", - сказал посол, принимая подарок. Как сообщил французский архитектор, он не был лично знаком с Дугиной, узнал о деятельности журналистки уже после ее гибели. В беседе с РИА Новости он рассказал, что часто путешествовал по России и многое узнал о российской культуре, менталитете и истории. "Я знаю, как российское государство помогало христианам на востоке и в разных уголках мира. У меня у самого армянские корни, поэтому я знаю и нашу совместную историю. И когда я узнал о гибели Дарьи Дугиной, я стал интересоваться ее жизнью и деятельностью. И я обнаружил, что это была исключительная женщина. Когда я слушал ее интервью, я видел силу, которая была в ней, и красоту, как внешнюю, так и внутреннюю", - поделился французский архитектор. Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
https://ria.ru/20221215/dugina-1838881824.html
https://ria.ru/20211215/zhurnalisty-1763481781.html
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в мире, дарья дугина, россия, париж, одинцовский район
В мире, Дарья Дугина, Россия, Париж, Одинцовский район
Французский архитектор передал послу России в Париже портрет Дарьи Дугиной
Французский архитектор Кешишян передал послу России в Париже Мешкову портрет Дарьи Дугиной
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Французский архитектор Шанур Кешишян передал в дар послу России во Франции Алексею Мешкову портрет погибшей журналистки Дарьи Дугиной, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония передачи портрета прошла в среду в Российском доме науки и культуры (РДНК) в Париже. Картина принадлежит кисти российской художницы Юлии Межевикиной.
"Хотел бы Вас поблагодарить за благородный порыв и желание передать в дар России портрет Дарьи Дугиной, талантливой журналистки, погибшей в жестоком теракте… Ее смерть потрясла Россию и не оставила равнодушными наших друзей в зарубежных странах… Уважаемый господин Кешишян, портрет Дарьи Дугиной, написанный по Вашему заказу, займёт достойное место в библиотеке Русского дома науки и культуры в Париже, и память об этой многосторонней, смелой и горящей своим делом девушке навсегда останется в наших сердцах", - сказал посол, принимая подарок.
Как сообщил французский архитектор, он не был лично знаком с Дугиной, узнал о деятельности журналистки уже после ее гибели.
"У меня есть подруга в России, она художница, и я попросил ее написать портрет Дарьи, поскольку, на мой взгляд, она была очень красивой. Сначала этот портрет стоял у меня дома, но затем я решил передать ее церкви Святой Троицы в Париже. В церкви же мне предложили обратиться к посольству. Я очень рад, что ее портрет нашёл своё место здесь, в библиотеке РДНК", - сказал Кешишян на церемонии.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что часто путешествовал по России и многое узнал о российской культуре, менталитете и истории.
"Я знаю, как российское государство помогало христианам на востоке и в разных уголках мира. У меня у самого армянские корни, поэтому я знаю и нашу совместную историю. И когда я узнал о гибели Дарьи Дугиной, я стал интересоваться ее жизнью и деятельностью. И я обнаружил, что это была исключительная женщина. Когда я слушал ее интервью, я видел силу, которая была в ней, и красоту, как внешнюю, так и внутреннюю", - поделился французский архитектор.
Журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья
. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины
Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.