https://ria.ru/20221221/pomosch-1840310316.html

Испания выделит Украине первый пакет помощи от Всемирного банка

Испания выделит Украине первый пакет помощи от Всемирного банка - РИА Новости, 21.12.2022

Испания выделит Украине первый пакет помощи от Всемирного банка

Всемирный банк отправит первый пакет помощи Украине в размере 100 миллионов евро, выделенных Испанией, в рамках проекта "Укрепление здоровья и спасение жизни"... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:48

2022-12-21T16:48

2022-12-21T16:48

специальная военная операция на украине

украина

испания

сша

всемирный банк

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МАДРИД, 21 дек - РИА Новости. Всемирный банк отправит первый пакет помощи Украине в размере 100 миллионов евро, выделенных Испанией, в рамках проекта "Укрепление здоровья и спасение жизни" (HEAL), говорится в распространенном в среду пресс-релизе королевства. Финансовая поддержка Испании позволит запустить первую из трех программ помощи Украине, одобренных Всемирным банком. Средства пойдут на восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам в стране. Во вторник Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов. В июне Всемирный банк одобрил помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию. В декабре вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде сообщила о планах выделить Украине 1,7 миллиарда долларов до конца 2022 года. Во вторник Украина также получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840292785.html

украина

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, испания, сша, всемирный банк