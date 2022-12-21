Испания выделит Украине первый пакет помощи от Всемирного банка
Мадрид выделит Киеву первый пакет помощи от Всемирного банка в размере 100 миллионов евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
МАДРИД, 21 дек - РИА Новости. Всемирный банк отправит первый пакет помощи Украине в размере 100 миллионов евро, выделенных Испанией, в рамках проекта "Укрепление здоровья и спасение жизни" (HEAL), говорится в распространенном в среду пресс-релизе королевства.
"Испания гарантирует Украине первый пакет помощи от Всемирного банка в размере 100 миллионов евро", — говорится в пресс-релизе.
Финансовая поддержка Испании позволит запустить первую из трех программ помощи Украине, одобренных Всемирным банком. Средства пойдут на восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам в стране.
Во вторник Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов.
В июне Всемирный банк одобрил помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию. В декабре вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде сообщила о планах выделить Украине 1,7 миллиарда долларов до конца 2022 года. Во вторник Украина также получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка.