https://ria.ru/20221221/pokazateli-1840138765.html

Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков

Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков - РИА Новости, 21.12.2022

Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков

Россиян недавно освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, рассказал "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T01:11

2022-12-21T01:11

2022-12-21T10:03

общество

роскачество

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154877/47/1548774760_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_10a20a06a4b3e6f3b50bc6733e586303.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян недавно освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, рассказал "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Эксперт напомнил, что Верховный суд 1 сентября признал эту обязанность недействительной, поскольку все сведения поверившая прибор организация передает в Федеральный информационный фонд.При этом, отметил юрисконсульт, решение суда должно быть закреплено через изменение постановления правительства № 354. Соответствующий проект уже готов и будет проходить дальнейшие стадии, добавил Поздняков.

https://ria.ru/20221216/dolgi-1839037372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, роскачество, жкх