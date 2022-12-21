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Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков - РИА Новости, 21.12.2022
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Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков
Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков - РИА Новости, 21.12.2022
Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков
Россиян недавно освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, рассказал "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T01:11
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общество
роскачество
жкх
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян недавно освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, рассказал "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Эксперт напомнил, что Верховный суд 1 сентября признал эту обязанность недействительной, поскольку все сведения поверившая прибор организация передает в Федеральный информационный фонд.При этом, отметил юрисконсульт, решение суда должно быть закреплено через изменение постановления правительства № 354. Соответствующий проект уже готов и будет проходить дальнейшие стадии, добавил Поздняков.
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общество, роскачество, жкх
Общество, Роскачество, ЖКХ
01:11 21.12.2022 (обновлено: 10:03 21.12.2022)
 
Россиянам рассказали, что больше не нужно делать при поверке счетчиков

Юрист Поздняков: россияне могут не отправлять показатели счетчиков управляющей организации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСчетчики в квартире
Счетчики в квартире - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россиян недавно освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, рассказал "Прайм" юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Эксперт напомнил, что Верховный суд 1 сентября признал эту обязанность недействительной, поскольку все сведения поверившая прибор организация передает в Федеральный информационный фонд.
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При этом, отметил юрисконсульт, решение суда должно быть закреплено через изменение постановления правительства № 354. Соответствующий проект уже готов и будет проходить дальнейшие стадии, добавил Поздняков.
 
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