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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду - РИА Новости, 21.12.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду - РИА Новости, 21.12.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:14
2022-12-21T13:14
общество
снегопад в москве
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра четверга в столице ожидаются мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь, гололедица", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, снегопад в москве
Общество, Снегопад в Москве
13:14 21.12.2022
 
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду

Власти предупредили москвичей об ухудшении погодных условий в среду

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра четверга в столице ожидаются мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь, гололедица", - говорится в сообщении.
Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду, автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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