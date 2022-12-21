https://ria.ru/20221221/pivo-1840147889.html
Пошлины на ввоз пива в Россию из "недружественных" стран могут повысить
Пошлины на ввоз пива в Россию из "недружественных" стран могут повысить - РИА Новости, 21.12.2022
Пошлины на ввоз пива в Россию из "недружественных" стран могут повысить
Пошлины на ввоз пива из "недружественных" стран, к которым относятся США, Великобритания, все члены ЕС, Южная Корея, Япония, Австралия и другие, могут... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T06:31
2022-12-21T06:31
2022-12-21T06:40
экономика
сша
великобритания
россия
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пошлины на ввоз пива из "недружественных" стран, к которым относятся США, Великобритания, все члены ЕС, Южная Корея, Япония, Австралия и другие, могут повыситься, это, как предполагается, должно поддержать местных производителей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника в отрасли. "В министерствах обсуждают повышение ввозных пошлин на напиток из "недружественных" стран, к которым относятся все члены ЕС, Великобритания и США. Это должно поддержать местных производителей, но может негативно сказаться на магазинах и ресторанах. В Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из "недружественных" стран", - пишет "Коммерсант" со ссылкой на три источника в отрасли. По словам собеседников газеты, пока оценивается только целесообразность меры, а не возможная ставка пошлины, перечень позиций и конкретные страны. Другой источник газеты подтвердил, что такая инициатива обсуждается в госструктурах, но окончательного решения пока нет. В указанных министерствах инициативу газете не прокомментировали. В марте российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли в Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.
https://ria.ru/20221130/pivo-1835408272.html
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экономика, сша, великобритания, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, США, Великобритания, Россия, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России)
06:31 21.12.2022 (обновлено: 06:40 21.12.2022)
Пошлины на ввоз пива в Россию из "недружественных" стран могут повысить
"Коммерсант": пошлины на ввоз пива в Россию из "недружественных" стран могут повысить