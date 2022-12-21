https://ria.ru/20221221/pereezd-1840364441.html
Жители Морозовского городка в Твери начали переезжать в новые квартиры
Жители Морозовского городка в Твери начали переезжать в новые квартиры - РИА Новости, 21.12.2022
Жители Морозовского городка в Твери начали переезжать в новые квартиры
Жители включенного в планы по реновации исторического комплекса Морозовский городок в Твери начали переезжать в новые квартиры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:43
2022-12-21T19:43
2022-12-21T19:50
тверская область
игорь руденя
тверь
пролетарский район
тверская область
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ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Жители включенного в планы по реновации исторического комплекса Морозовский городок в Твери начали переезжать в новые квартиры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Тверичане переезжают в современные десятиэтажные дома. Всего новые квартиры переедут 451 семья. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тысяч квадратных метров. Все квартиры в домах сданы "под ключ", в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно, что жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. В непосредственной близости расположены детские сады и школы, остановки общественного транспорта, торговые центры и магазины, современный фитнес-центр и ледовый дворец.Для удобства жителей организован выездной пункт МФЦ, чтобы жители сразу после подписания договора социального найма и получения ключей могли прописаться в новой квартире.Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию этого историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе Твери.В ходе реализации проекта будет сохранен исторический облик комплекса и создана новая современная зона деловой активности. Там предполагается размещение гостиниц, жилья, офисов, объектов образования, здравоохранения, спорта. Запланирована реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков и прилегающих территорий, набережной реки Тьмаки.Морозовский городок входит в число прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами.Появление городка связано с историей "Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий". Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозпостроек из красного кирпича.
https://ria.ru/20221216/tver-1839240926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, пролетарский район, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Пролетарский район, Тверская область
19:43 21.12.2022 (обновлено: 19:50 21.12.2022)
Жители Морозовского городка в Твери начали переезжать в новые квартиры
Жители Морозовского городка в Твери начали переезжать в новые квартиры
ТВЕРЬ, 21 дек – РИА Новости. Жители включенного в планы по реновации исторического комплекса Морозовский городок в Твери начали переезжать в новые квартиры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тверичане переезжают в современные десятиэтажные дома. Всего новые квартиры переедут 451 семья. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тысяч квадратных метров. Все квартиры в домах сданы "под ключ", в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени
, важно, что жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. В непосредственной близости расположены детские сады и школы, остановки общественного транспорта, торговые центры и магазины, современный фитнес-центр и ледовый дворец.
Для удобства жителей организован выездной пункт МФЦ, чтобы жители сразу после подписания договора социального найма и получения ключей могли прописаться в новой квартире.
Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию этого историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе
Твери.
В ходе реализации проекта будет сохранен исторический облик комплекса и создана новая современная зона деловой активности. Там предполагается размещение гостиниц, жилья, офисов, объектов образования, здравоохранения, спорта. Запланирована реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков и прилегающих территорий, набережной реки Тьмаки.
Морозовский городок входит в число прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами.
Появление городка связано с историей "Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий". Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозпостроек из красного кирпича.