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Опрос ВЦИОМ показал стабильность динамики индекса безработицы - РИА Новости, 21.12.2022
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Опрос ВЦИОМ показал стабильность динамики индекса безработицы
Опрос ВЦИОМ показал стабильность динамики индекса безработицы - РИА Новости, 21.12.2022
Опрос ВЦИОМ показал стабильность динамики индекса безработицы
Большинство россиян (70%) сообщили, что в их окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последние два-три месяца, что указывает на стабильность ситуации РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:41
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россия
вциом
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Большинство россиян (70%) сообщили, что в их окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последние два-три месяца, что указывает на стабильность ситуации в индексе безработицы, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство россиян (70%) рассказали, что в их окружении нет знакомых, которые лишились работы за последние месяцы. Еще 15% указали, что работу потеряли 1-3 человека среди их друзей. Однако 6% отметили, что достаточно много человек в их окружении лишись своего рабочего места. Также респонденты рассказали, что сейчас не самое благоприятное время, чтобы брать кредиты. Так считают 76% опрошенных россиян. Только 10% заявили, что сейчас хорошее время, чтобы взять кредит. Кроме того, среди опрошенных 47% заявили, что у них и их близких нет кредитов. При этом по одному кредиту точно есть у 24% граждан РФ, более трех - у 7%, два - у 15%, и по три кредита - у 5% россиян. Сейчас, как считают 34% опрошенных, самое лучшее время, чтобы положить свои свободные деньги в банк, 35% находят правильным забрать свои деньги из банка либо вообще не вкладываться. Кроме того респонденты имели возможность назвать до трех валют, в которых предпочли бы хранить свои сбережения. Как показал опрос, 64% голосов отдано за хранение денег в рублях, 44% голосов - за хранение сбережений не в валюте, а в альтернативных активах, к примеру, вложиться в недвижимость, металлы, акции и прочее. Кроме того, 10% голосов было за вариант хранения сбережений в долларах. Одни россияне (24%) планируют свою жизнь в России на несколько лет вперед, другие (29%) - на несколько месяцев. Пока не строят никаких планов из-за нестабильной ситуации в стране 20% россиян, а в числе людей, которые живут сегодняшним днем и не строят никогда планов, оказались 25%. Во всероссийском телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом
Россия, ВЦИОМ
13:41 21.12.2022 (обновлено: 13:42 21.12.2022)
 
Опрос ВЦИОМ показал стабильность динамики индекса безработицы

ВЦИОМ: 70 процентов россиян не знают никого, кто потерял работу в последние месяцы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники офиса
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники офиса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Большинство россиян (70%) сообщили, что в их окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последние два-три месяца, что указывает на стабильность ситуации в индексе безработицы, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян (70%) рассказали, что в их окружении нет знакомых, которые лишились работы за последние месяцы. Еще 15% указали, что работу потеряли 1-3 человека среди их друзей. Однако 6% отметили, что достаточно много человек в их окружении лишись своего рабочего места.
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Также респонденты рассказали, что сейчас не самое благоприятное время, чтобы брать кредиты. Так считают 76% опрошенных россиян. Только 10% заявили, что сейчас хорошее время, чтобы взять кредит. Кроме того, среди опрошенных 47% заявили, что у них и их близких нет кредитов. При этом по одному кредиту точно есть у 24% граждан РФ, более трех - у 7%, два - у 15%, и по три кредита - у 5% россиян.
Сейчас, как считают 34% опрошенных, самое лучшее время, чтобы положить свои свободные деньги в банк, 35% находят правильным забрать свои деньги из банка либо вообще не вкладываться. Кроме того респонденты имели возможность назвать до трех валют, в которых предпочли бы хранить свои сбережения.
Как показал опрос, 64% голосов отдано за хранение денег в рублях, 44% голосов - за хранение сбережений не в валюте, а в альтернативных активах, к примеру, вложиться в недвижимость, металлы, акции и прочее. Кроме того, 10% голосов было за вариант хранения сбережений в долларах.
Одни россияне (24%) планируют свою жизнь в России на несколько лет вперед, другие (29%) - на несколько месяцев. Пока не строят никаких планов из-за нестабильной ситуации в стране 20% россиян, а в числе людей, которые живут сегодняшним днем и не строят никогда планов, оказались 25%.
Во всероссийском телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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