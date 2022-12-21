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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 21.12.2022
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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 21.12.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 5 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:57
2022-12-21T18:57
вячеслав гладков
белгородская область
украина
россия
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БЕЛГОРОД, 21 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 5 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "До 5 января на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, россия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Россия
18:57 21.12.2022
 
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 5 января

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 5 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"До 5 января на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 10:12
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаРоссия
 
 
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