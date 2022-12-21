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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 21.12.2022

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 5 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:57

2022-12-21T18:57

2022-12-21T18:57

вячеслав гладков

белгородская область

украина

россия

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БЕЛГОРОД, 21 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 5 января в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "До 5 января на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

https://ria.ru/20221221/opasnost-1840167479.html

белгородская область

украина

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, россия