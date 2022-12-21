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ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/obstrel-1840290844.html
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска менее чем за час обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и Гольмовский ракетами из РСЗО, сообщило представительство... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:07
2022-12-21T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
гольмовский
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и Гольмовский ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.48 - населенный пункт Петровка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять ракет из РСЗО;... 15.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Позже ведомство сообщило, что в 15.40 снарядами калибром 155 миллиметра был обстрелян и Киевский район Донецка. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221213/perestrelka-1838232581.html
донецк
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в мире, донецк, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:07 21.12.2022 (обновлено: 16:09 21.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и Гольмовский ракетами из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.48 - населенный пункт Петровка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять ракет из РСЗО;... 15.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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13 декабря, 09:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска устроили перестрелку между собой в районе Кременной
Позже ведомство сообщило, что в 15.40 снарядами калибром 155 миллиметра был обстрелян и Киевский район Донецка.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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