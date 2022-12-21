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Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/obstrel-1840199272.html
Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:56
2022-12-21T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.30 мск украинские войска выпустили по Майорску шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 10.35 мск по Новоселовке - пять мин калибром 120 миллиметров, а в 10.40 мск по Новоселовке - пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
макеевка
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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
11:56 21.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитая уличная инфраструктура после обстрелов ВСУ
Разбитая уличная инфраструктура после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая уличная инфраструктура после обстрелов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Майорск и Новоселовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Тьма пришла на Украину надолго
Представительство добавило, что в 10.30 мск украинские войска выпустили по Майорску шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 10.35 мск по Новоселовке - пять мин калибром 120 миллиметров, а в 10.40 мск по Новоселовке - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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