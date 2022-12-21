https://ria.ru/20221221/obnovleniya-1840369027.html

ОК представили обновления для создателей контента

ОК представили обновления для создателей контента - РИА Новости, 21.12.2022

ОК представили обновления для создателей контента

Одноклассники презентовали масштабные обновления контентной платформы соцсети в 2023 году. В первую очередь изменения коснутся отображения контента в мобильных... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:07

2022-12-21T20:07

2022-12-21T20:39

общество

технологии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Одноклассники презентовали масштабные обновления контентной платформы соцсети в 2023 году. В первую очередь изменения коснутся отображения контента в мобильных приложениях.ОК сделали возможным полноэкранное отображение контента вне зависимости от его формата. Любые типы контента будут отображаться в ленте в формате "один экран – одна публикация", без полей и лишних элементов. Можно будет листать ленту с помощью простого свайпа, а также переключаться между темной и светлой темами.Социальная сеть также представила новую страницу пользователя.В профиле будут в первую очередь показываться фотографии, видео и посты владельца страницы, а не его реакции на контент друзей или групп. Лента публикаций пользователя в течение 2023 года получит все преимущества новой концепции ленты новостей ОК.В ближайшее время также обновится главная страница профиля – она станет лаконичнее и будет отражать только самую основную информацию о пользователе. Гости профиля смогут с первого экрана перейти к опубликованному контенту пользователя. Кроме того, в профиле появится возможность написать текстовый статус, в который можно добавить описание своей группы или страницы.ОК меняют и возможности для реакции на контент со стороны аудитории. Комментарии в мобильных приложениях будут показываться прямо в ленте без необходимости переходить на отдельный экран, а новая двухуровневая система упростит авторам публикаций работу с обратной связью.Кроме того, в комментариях появятся реакции, которые помогут быстро отреагировать на ту или иную фразу без необходимости отправлять лишние комментарии под публикацией. Ранее комментарию можно было поставить только значок "Класс". Новые комментарии появятся в приложениях ОК в начале 2023 года.В сервисе "Увлечения", который ОК запустили в сентябре 2022 года, появится новая уникальная система рекомендаций на базе нейронных сетей. Она будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлеченность даже в самые узкие тематики.ОК также полностью переосмыслили сервис "Фото". В начале 2023 года пользователи смогут отредактировать и опубликовать свои фотографии или собрать их в альбом в едином разделе, не покидая страницу фотовитрины.Специальный раздел "Идеи" стал единой точкой со всеми сервисами соцсети, которые позволяют создать из своих фотографий новые формы контента. Сервис "Воспоминания" не только предложит сгенерированный нейросетью клип из снимков пользователя, но и позволит сделать из подходящих фото собственное видео под музыку. Deepfake-технология дает возможность создать анимацию с портретами пользователя в новом образе. Сервис "Фотокниги" позволяет собрать настоящий фотоальбом в разной стилистике с функцией раскраски памятных снимков.ОК также представили новый инструмент для работы авторов со своей аудиторией. В соцсети появился рейтинг авторов. Он поможет создателям контента оценить отношение аудитории к их публикациям.Рейтинг авторов появится в статистике групп на всех платформах соцсети до конца года.

https://ria.ru/20221206/odnoklassniki-1836641416.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии