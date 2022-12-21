https://ria.ru/20221221/nrd-1840351559.html

В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было

В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было - РИА Новости, 21.12.2022

В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было

Бельгия пока не предоставила разрешение на разблокировку активов входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, уточнил первый... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:46

2022-12-21T18:46

2022-12-21T19:20

экономика

бельгия

люксембург (округ)

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир чистюхин

euroclear

мгимо

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бельгия пока не предоставила разрешение на разблокировку активов входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, уточнил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на сессии вопросов и ответов на лекции в МГИМО."Сегодня есть только люксембургская лицензия, бельгийской пока нет. Будет ли она и в каком виде — серьезный вопрос", — сказал он.Ранее в среду Чистюхин заявил, что накануне правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг.Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года.В начале июня Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций против России. Позднее присоединилась Швейцария. В итоге, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, также оказались заблокированы средства в евро и франках на счетах депозитария в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20221216/aktivy-1839035866.html

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люксембург (округ)

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экономика, бельгия, люксембург (округ), россия, центральный банк рф (цб рф), владимир чистюхин, euroclear, мгимо, московская биржа