https://ria.ru/20221221/nrd-1840351559.html
В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было
В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было - РИА Новости, 21.12.2022
В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было
Бельгия пока не предоставила разрешение на разблокировку активов входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, уточнил первый... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:46
2022-12-21T18:46
2022-12-21T19:20
экономика
бельгия
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россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир чистюхин
euroclear
мгимо
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бельгия пока не предоставила разрешение на разблокировку активов входящего в группу Московской биржи Национального расчетного депозитария, уточнил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на сессии вопросов и ответов на лекции в МГИМО."Сегодня есть только люксембургская лицензия, бельгийской пока нет. Будет ли она и в каком виде — серьезный вопрос", — сказал он.Ранее в среду Чистюхин заявил, что накануне правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг.Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.Согласно тексту люксембургской лицензии, разрешение касается операций для завершения сделок, заключенных до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. Эти операции должны быть совершены до 7 января 2023 года.В начале июня Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета санкций против России. Позднее присоединилась Швейцария. В итоге, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, также оказались заблокированы средства в евро и франках на счетах депозитария в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20221216/aktivy-1839035866.html
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экономика, бельгия, люксембург (округ), россия, центральный банк рф (цб рф), владимир чистюхин, euroclear, мгимо, московская биржа
Экономика, Бельгия, Люксембург (округ), Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Чистюхин, Euroclear, МГИМО, Московская биржа
18:46 21.12.2022 (обновлено: 19:20 21.12.2022)
В ЦБ уточнили, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии не было
Первый зампред ЦБ Чистюхин: Бельгия пока не дала разрешение на разблокировку активов НРД