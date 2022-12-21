https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html

Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин

Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:20

2022-12-21T17:20

2022-12-21T17:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине. "Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, неофашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, и все делают вид, что не замечают этого. Национализм вроде как и не плох, борются за национальные интересы, а то что это делается на основе фашисткой неонацистской идеологии, это просто никто не замечает", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20221221/neonatsizm-1840289224.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)