https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:20
2022-12-21T17:20
2022-12-21T17:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине. "Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, неофашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, и все делают вид, что не замечают этого. Национализм вроде как и не плох, борются за национальные интересы, а то что это делается на основе фашисткой неонацистской идеологии, это просто никто не замечает", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20221221/neonatsizm-1840289224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин
Путин: в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг нацполитики