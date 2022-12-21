Рейтинг@Mail.ru
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:20
2022-12-21T17:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_0:354:2968:2024_1920x0_80_0_0_ab1a50e723a1601d3ed5606669440a41.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине. "Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, неофашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, и все делают вид, что не замечают этого. Национализм вроде как и не плох, борются за национальные интересы, а то что это делается на основе фашисткой неонацистской идеологии, это просто никто не замечает", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20221221/neonatsizm-1840289224.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834329299_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_4bd8ed4bc623d0bdbae39f7ccdfece0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:20 21.12.2022
 
Националисты есть в любой стране, но в России с ними борются, заявил Путин

Путин: в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг нацполитики

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине.
"Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, неофашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, и все делают вид, что не замечают этого. Национализм вроде как и не плох, борются за национальные интересы, а то что это делается на основе фашисткой неонацистской идеологии, это просто никто не замечает", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:03Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что неонацистов используют в борьбе с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала