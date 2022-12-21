https://ria.ru/20221221/most-1840170039.html

В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост

В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост - РИА Новости, 21.12.2022

В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост

В городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют мост через реку Становая Ряса, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:24

2022-12-21T10:24

2022-12-21T10:24

липецкая область

игорь артамонов

капремонт

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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. В городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют мост через реку Становая Ряса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, подрядчик уже построил и запустил временный автомобильный мост в нескольких кварталах от основной переправы, возвел рядом с главным мостом постоянную металлическую эстакаду, на которую вынесли трубу напорной канализации. Сейчас специалисты завершают устройство трубопровода на подходах к мосту. Артамонов отметил, что рабочим предстоит полностью разобрать конструкции мостового полотна, пролётных строений и сопряжений, подпорные стенки и подходную насыпь, заменить опоры, и потом отстроить мост заново. После капремонта ширина полос проезжей части моста увеличится. Завершить все работы по контракту планируют осенью 2023 года."Этот мост – единственная переправа на другой берег в Чаплыгине. Поэтому перед его ремонтом проделана такая большая подготовительная работа. Связь между районами города не должна быть нарушена или сильно усложнена", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221221/meduchrezhdeniya-1840169328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, капремонт