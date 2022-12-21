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В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост - РИА Новости, 21.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221221/most-1840170039.html
В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост
В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост - РИА Новости, 21.12.2022
В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост
В городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют мост через реку Становая Ряса, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:24
2022-12-21T10:24
липецкая область
игорь артамонов
капремонт
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. В городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют мост через реку Становая Ряса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, подрядчик уже построил и запустил временный автомобильный мост в нескольких кварталах от основной переправы, возвел рядом с главным мостом постоянную металлическую эстакаду, на которую вынесли трубу напорной канализации. Сейчас специалисты завершают устройство трубопровода на подходах к мосту. Артамонов отметил, что рабочим предстоит полностью разобрать конструкции мостового полотна, пролётных строений и сопряжений, подпорные стенки и подходную насыпь, заменить опоры, и потом отстроить мост заново. После капремонта ширина полос проезжей части моста увеличится. Завершить все работы по контракту планируют осенью 2023 года."Этот мост – единственная переправа на другой берег в Чаплыгине. Поэтому перед его ремонтом проделана такая большая подготовительная работа. Связь между районами города не должна быть нарушена или сильно усложнена", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, капремонт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Капремонт
10:24 21.12.2022
 

В Чаплыгине Липецкой области капитально отремонтируют мост

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. В городе Чаплыгин Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют мост через реку Становая Ряса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся, подрядчик уже построил и запустил временный автомобильный мост в нескольких кварталах от основной переправы, возвел рядом с главным мостом постоянную металлическую эстакаду, на которую вынесли трубу напорной канализации. Сейчас специалисты завершают устройство трубопровода на подходах к мосту.
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
10:21Липецкая область
В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений
Артамонов отметил, что рабочим предстоит полностью разобрать конструкции мостового полотна, пролётных строений и сопряжений, подпорные стенки и подходную насыпь, заменить опоры, и потом отстроить мост заново. После капремонта ширина полос проезжей части моста увеличится. Завершить все работы по контракту планируют осенью 2023 года.
"Этот мост – единственная переправа на другой берег в Чаплыгине. Поэтому перед его ремонтом проделана такая большая подготовительная работа. Связь между районами города не должна быть нарушена или сильно усложнена", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКапремонт
 
 
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