https://ria.ru/20221221/moskva-1840239035.html

В Москве откроется выставка работ эмигрировавших в Китай русских художников

В Москве откроется выставка работ эмигрировавших в Китай русских художников - РИА Новости, 21.12.2022

В Москве откроется выставка работ эмигрировавших в Китай русских художников

Выставка произведений русских художников, эмигрировавших в Китай в 1920-1930-е годы, откроется в московском Доме русского зарубежья 23 декабря, в экспозицию... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:16

2022-12-21T14:16

2022-12-21T14:16

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Выставка произведений русских художников, эмигрировавших в Китай в 1920-1930-е годы, откроется в московском Доме русского зарубежья 23 декабря, в экспозицию включено более 70 работ 28 авторов в основных направлениях мировой живописи ХХ века, сообщает пресс-служба музея."Масштабной вехой в русском художественном осмыслении и отображении Китая стал исход эмигрантов в 1920–1930-е годы из России в Китай. Исследователи насчитывают в Китае более 300 видных деятелей художественной культуры из России, которые занимались живописью, графикой, ваянием, оформлением церквей, сценографией, художественной фотографией и многим другим. Этот культурный слой российской художественной интеллигенции, как сформировавшийся в России, так и получивший образование уже в Китае, и представлен на выставке "Китай в творчестве художников русского зарубежья. Первая половина XX века", - говорится в сообщении.В экспозицию вошло более 70 оригинальных работ 28 представителей русского зарубежья, в их числе Иван Калмыков, Александр Яковлев, Виктор Подгурский, Михаил Кичигин, Николай Гущин, Василий Засыпкин, Макарий Домрачев, Николай Пикулевич, Яков Лихонос. "С точки зрения художественных стилей здесь представлены все главные направления мировой живописи ХХ века: классическая реалистическая школа, неоакадемизм, символизм, импрессионизм, модернизм", - добавили в музее.Выставка охватывает различные аспекты жизни русских художников в Китае — природа, конфуцианские и даосские храмы, кумирни, крестьянские фанзы, колоритные портреты, а также театральная сценография как часть жизни русской общины."Богатый материал, представленный на выставке, приоткрывает взгляд русской творческой интеллигенции на китайскую жизнь, создает прекрасную основу для развития дальнейшего углубленного взаимопонимания двух великих цивилизаций — России и Китая — и укрепления дружественных отношений между творческими кругами этих стран", - отметили в музее.

https://ria.ru/20221220/tur-1840035529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, москва