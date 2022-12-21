https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html

Эксперт назвал закрытие телеканалов в Молдавии первым шагом к гонениям

Эксперт назвал закрытие телеканалов в Молдавии первым шагом к гонениям - РИА Новости, 21.12.2022

Эксперт назвал закрытие телеканалов в Молдавии первым шагом к гонениям

После закрытия оппозиционных телеканалов в Молдавии могут начаться преследования неугодных журналистов, ликвидации партий, под запретом может оказаться и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:00

2022-12-21T13:00

2022-12-21T13:07

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КИШИНЕВ, 21 дек – РИА Новости. После закрытия оппозиционных телеканалов в Молдавии могут начаться преследования неугодных журналистов, ликвидации партий, под запретом может оказаться и русский язык, исторические памятники будут разрушены, считает председатель движения "Спасем Молдову", экс-глава управления контрразведки Службы информации и безопасности Ион Маху. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Давайте напомню: перед закрытием телеканалов были запрещены российские новостные передачи, отменялось или ограничивалось вещание российских ТВ. Власти ввели запрет на ношение георгиевской ленты и так далее. Это все звенья одной цепи. Далее последует закрытие других СМИ, преследование журналистов, ликвидация партий. Не исключаю, что затем последуют ликвидация русских школ, запрет на русский язык в информационном пространстве, снос памятников Великой Отечественной войны, героям Афганистана, русским классикам, советским борцам за свободу народа", - сказал РИА Новости Маху. Экс-глава контрразведки также подчеркнул, что нынешняя проевропейская власть в Молдавии "стремительно превращается в авторитарный режим", где за альтернативное мнение могут преследовать и наказывать. "Телевизор "закрыли", рты заткнули. По ТВ оставили только позицию правящей партии. Руководство страны, ПДС (правящая партия - ред.) ведут себя так, как будто государство – это их личная ферма! Такое впечатление, что в Молдавии устанавливается диктатура одного человека, мнение которого, вкупе с позицией его кураторов, навязывается всему населению страны", - заключил Маху. Согласно результатам соцопросов, которые были опубликованы в начале декабря Институтом маркетинга и исследований IMAS, за полгода число недовольных политикой властей Молдавии выросло до 65%. При этом 23% респондентов заявили, что совершенно недовольны своей жизнью, 27% ответили, что недовольны, довольны и очень довольны - 21% и 4% соответственно.

https://ria.ru/20221220/ugroza-1840132092.html

https://ria.ru/20221220/sandu-1840124861.html

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