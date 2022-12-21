https://ria.ru/20221221/modernizatsiya-1840266921.html

Путин призвал модернизировать систему военкоматов

Путин призвал модернизировать систему военкоматов - РИА Новости, 21.12.2022

Путин призвал модернизировать систему военкоматов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:28

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ."Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, обновление требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействие с промышленностью", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.Он добавил, что "следует улучшить систему накопления и хранения вооружения военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации".

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834327844.html

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россия, безопасность, владимир путин