https://ria.ru/20221221/modernizatsiya-1840266921.html
Путин призвал модернизировать систему военкоматов
Путин призвал модернизировать систему военкоматов - РИА Новости, 21.12.2022
Путин призвал модернизировать систему военкоматов
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:28
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ."Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, обновление требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействие с промышленностью", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.Он добавил, что "следует улучшить систему накопления и хранения вооружения военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации".
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
15:16 21.12.2022 (обновлено: 15:28 21.12.2022)
Путин призвал модернизировать систему военкоматов
Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости модернизации системы военных комиссариатов в РФ.
"Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями, обновление требует обновления системы гражданской и территориальной обороны, взаимодействие с промышленностью", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
Он добавил, что "следует улучшить систему накопления и хранения вооружения военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации".