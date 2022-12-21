https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840279817.html

Минобороны прокомментировало частичную мобилизацию в России

Минобороны прокомментировало частичную мобилизацию в России - РИА Новости, 21.12.2022

Минобороны прокомментировало частичную мобилизацию в России

Частичная мобилизация была проведена в РФ для стабилизации обстановки на фронте, защиты её новых территорий и дальнейшего наступления, заявил на расширенном... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:42

2022-12-21T15:42

2022-12-21T15:42

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Частичная мобилизация была проведена в РФ для стабилизации обстановки на фронте, защиты её новых территорий и дальнейшего наступления, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация. Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил", - сказал он. Министр отметил, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны, а сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована "под новые экономические отношения". "Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу. В кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей. Принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения", - подчеркнул Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса было призвано 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях оборонки и ряда социально значимых сфер, освобождены от призыва.

https://ria.ru/20221221/postavki-1840278018.html

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безопасность, здоровье - общество, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии