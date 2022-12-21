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По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:25
2022-12-21T15:25
2022-12-21T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса было призвано 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях оборонки и ряда социально значимых сфер, освобождены от призыва.
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в мире, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Россия
15:25 21.12.2022 (обновлено: 16:32 21.12.2022)
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу
Шойгу отметил, что по частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек