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По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:25
2022-12-21T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса было призвано 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях оборонки и ряда социально значимых сфер, освобождены от призыва.
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в мире, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Россия
15:25 21.12.2022 (обновлено: 16:32 21.12.2022)
 
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу

Шойгу отметил, что по частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса было призвано 300 тысяч граждан, а более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях оборонки и ряда социально значимых сфер, освобождены от призыва.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуРоссия
 
 
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