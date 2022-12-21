https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840197549.html

Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко

Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022

Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко

Второй волны мобилизации не будет, этой темы сегодня нет в повестке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:52

2022-12-21T11:52

2022-12-21T13:24

валентина матвиенко

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Второй волны мобилизации не будет, этой темы сегодня нет в повестке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года."Коллеги, добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке", - сказала Матвиенко.По ее словам, "вот эти слухи и фейки, которые распространяются - это инструмент информационной войны против России, это попытки раскачать Россию изнутри, расколоть наше общество, вызвать протесты, недовольство"."И вот здесь для наших западных "партнеров" все методы хороши. Мы знаем, откуда, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача - внести раздор в российское общество, а вторая задача - прикрыть, хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться, какую-то почву подвести, она уже по-моему анонсирована и с нового года начнется уже очередная волна мобилизации на Украине", - пояснила Матвиенко.Спикер СФ подчеркнула, что верить слухам не надо. "Надо пользоваться только проверенной информацией", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840203035.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839523986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

валентина матвиенко, россия, безопасность