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Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840197549.html
Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко
Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2022
Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко
Второй волны мобилизации не будет, этой темы сегодня нет в повестке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:52
2022-12-21T13:24
валентина матвиенко
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Второй волны мобилизации не будет, этой темы сегодня нет в повестке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года."Коллеги, добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке", - сказала Матвиенко.По ее словам, "вот эти слухи и фейки, которые распространяются - это инструмент информационной войны против России, это попытки раскачать Россию изнутри, расколоть наше общество, вызвать протесты, недовольство"."И вот здесь для наших западных "партнеров" все методы хороши. Мы знаем, откуда, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача - внести раздор в российское общество, а вторая задача - прикрыть, хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться, какую-то почву подвести, она уже по-моему анонсирована и с нового года начнется уже очередная волна мобилизации на Украине", - пояснила Матвиенко.Спикер СФ подчеркнула, что верить слухам не надо. "Надо пользоваться только проверенной информацией", - отметила она.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221221/spetsoperatsiya-1840203035.html
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валентина матвиенко, россия, безопасность
Валентина Матвиенко, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
11:52 21.12.2022 (обновлено: 13:24 21.12.2022)
 
Тема второй волны мобилизации не обсуждается, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила, что тема второй волны мобилизации не стоит на повестке в Совфеде

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Второй волны мобилизации не будет, этой темы сегодня нет в повестке, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.
"Коллеги, добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке", - сказала Матвиенко.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 12:06Специальная военная операция на Украине
Цели спецоперации будут достигнуты, заявила Матвиенко
По ее словам, "вот эти слухи и фейки, которые распространяются - это инструмент информационной войны против России, это попытки раскачать Россию изнутри, расколоть наше общество, вызвать протесты, недовольство".
"И вот здесь для наших западных "партнеров" все методы хороши. Мы знаем, откуда, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача - внести раздор в российское общество, а вторая задача - прикрыть, хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться, какую-то почву подвести, она уже по-моему анонсирована и с нового года начнется уже очередная волна мобилизации на Украине", - пояснила Матвиенко.
Спикер СФ подчеркнула, что верить слухам не надо. "Надо пользоваться только проверенной информацией", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 13:57В мире
Рогозин предложил способ повысить эффективность мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеВалентина МатвиенкоРоссияБезопасность
 
 
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