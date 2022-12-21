11:04 21.12.2022 (обновлено: 16:11 21.12.2022)
Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии
Борисов: температура в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии составляет 27 градусов
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Температура в жилом отсеке корабля "Союз МС-22", у которого повреждена система охлаждения, ниже 30 градусов Цельсия, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью "России 24".
"Сегодня я общался с космонавтами, они мне подтвердили, что температура в жилом отсеке 27 градусов", — уточнил он.
Ранее термометр здесь показывал до 30 градусов, в приборно-агрегатном отсеке — 40.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. В трансляции НАСА было видно, что из-под обшивки корпуса корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за происшествия не состоялся выход в открытый космос членов российского экипажа.
По словам исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Как сообщил источник РИА Новости, специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", оно находится на радиаторе системы охлаждения, около узла зачековки солнечной батареи.
Происшествие не сказалось на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в госкорпорации. Для поддержания комфортной температуры в жилой отсек подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
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