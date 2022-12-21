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Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии - РИА Новости, 21.12.2022
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Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии
Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии - РИА Новости, 21.12.2022
Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии
Температура в жилом отсеке корабля "Союз МС-22", у которого повреждена система охлаждения, ниже 30 градусов Цельсия, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:04
2022-12-21T16:11
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Температура в жилом отсеке корабля "Союз МС-22", у которого повреждена система охлаждения, ниже 30 градусов Цельсия, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью "России 24"."Сегодня я общался с космонавтами, они мне подтвердили, что температура в жилом отсеке 27 градусов", — уточнил он.Ранее термометр здесь показывал до 30 градусов, в приборно-агрегатном отсеке — 40.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. В трансляции НАСА было видно, что из-под обшивки корпуса корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за происшествия не состоялся выход в открытый космос членов российского экипажа. По словам исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.Как сообщил источник РИА Новости, специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", оно находится на радиаторе системы охлаждения, около узла зачековки солнечной батареи.Происшествие не сказалось на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в госкорпорации. Для поддержания комфортной температуры в жилой отсек подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
11:04 21.12.2022 (обновлено: 16:11 21.12.2022)
 
Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии

Борисов: температура в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии составляет 27 градусов

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Температура в жилом отсеке корабля "Союз МС-22", у которого повреждена система охлаждения, ниже 30 градусов Цельсия, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью "России 24".
"Сегодня я общался с космонавтами, они мне подтвердили, что температура в жилом отсеке 27 градусов", — уточнил он.
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В "Роскосмосе" назвали возможного "виновника" аварии на "Союзе МС-22"
Ранее термометр здесь показывал до 30 градусов, в приборно-агрегатном отсеке — 40.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. В трансляции НАСА было видно, что из-под обшивки корпуса корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за происшествия не состоялся выход в открытый космос членов российского экипажа.
По словам исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Как сообщил источник РИА Новости, специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", оно находится на радиаторе системы охлаждения, около узла зачековки солнечной батареи.
Происшествие не сказалось на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в госкорпорации. Для поддержания комфортной температуры в жилой отсек подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
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