https://ria.ru/20221221/mks-1840179884.html

Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии

Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии - РИА Новости, 21.12.2022

Борисов рассказал о температуре в жилом отсеке "Союза МС-22" после аварии

Температура в жилом отсеке корабля "Союз МС-22", у которого повреждена система охлаждения, ниже 30 градусов Цельсия, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:04

2022-12-21T11:04

2022-12-21T16:11

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Температура в жилом отсеке корабля "Союз МС-22", у которого повреждена система охлаждения, ниже 30 градусов Цельсия, рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью "России 24"."Сегодня я общался с космонавтами, они мне подтвердили, что температура в жилом отсеке 27 градусов", — уточнил он.Ранее термометр здесь показывал до 30 градусов, в приборно-агрегатном отсеке — 40.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. В трансляции НАСА было видно, что из-под обшивки корпуса корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за происшествия не состоялся выход в открытый космос членов российского экипажа. По словам исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.Как сообщил источник РИА Новости, специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", оно находится на радиаторе системы охлаждения, около узла зачековки солнечной батареи.Происшествие не сказалось на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в госкорпорации. Для поддержания комфортной температуры в жилой отсек подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.Сейчас на станции работают три российских космонавта: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

https://ria.ru/20221221/mks-1840177289.html

https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)