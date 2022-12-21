https://ria.ru/20221221/mishustin-1840256643.html

Мишустин вспомнил, как выдумал стихотворение Маяковского и получил пятерку

Мишустин вспомнил, как выдумал стихотворение Маяковского и получил пятерку - РИА Новости, 21.12.2022

Мишустин вспомнил, как выдумал стихотворение Маяковского и получил пятерку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своими школьными учителями в среду вспомнил, как ради шутки выдумал стихотворение Владимира Маяковского для... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:56

2022-12-21T14:56

2022-12-21T16:43

общество

михаил мишустин

владимир маяковский

лобня

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840247831_0:92:2887:1716_1920x0_80_0_0_ea64c8b0c8ffb66f010e222f3cc176a5.jpg

ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своими школьными учителями в среду вспомнил, как ради шутки выдумал стихотворение Владимира Маяковского для сочинения на выпускном экзамене и получил за него пятерку. Мишустин в среду провел в Лобне церемонию открытия новых дорог, а после мероприятия глава правительства решил заехать в гости к своей учительнице литературы Ларисе Барашевой. С ней премьера также встретила учитель физики Нина Гусак. Мишустин учился у них в средней общеобразовательной школе №7 в подмосковной Лобне. Они провели за кружкой чая теплую беседу: вспомнили школьные истории, посмотрели фотографии, обсудили первого директора школы Бориса Орлова.В ходе чаепития Мишустин вспомнил, как написал сочинение для выпускного экзамена. "Помните тему сочинения, которая была у нас на выпускном? Лирика в поэзии Маяковского. Нам все равно было про что писать - Лариса Анатольевна так глубоко все темы с нами проработала. Главное было не ошибиться, поставить запятую правильно", - вспомнил он. Премьер рассказал, что ради спора с другом написал в сочинении выдуманное стихотворение. Однако рецензия из РОНО на работу пришла отличная, и будущий глава российского правительства получил пятёрку. "В рецензии было написано, что ученик глубоко проработал вопросы лирики в поэзии Маяковского и заканчивает его стихотворением Маяковского. "Стихотворение Маяковского" в конце было следующее. "Социализмом построен костяк, последний враг вымер. Товарищ, так славь же отечество так, как славил его Маяковский Владимир", - вспомнил слова стихотворения Мишустин. Он рассказал, что когда пришел к своей учительнице литературы, она попросила никому не рассказывать об этой шутке. "До сих пор помню", - с улыбкой вспомнил Мишустин.

https://ria.ru/20220901/zadacha-1813745104.html

https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html

лобня

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, владимир маяковский, лобня, россия