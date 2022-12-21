https://ria.ru/20221221/militarizatsiya-1840289008.html
Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин
Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин
Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:03
2022-12-21T16:03
2022-12-21T22:03
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил президент России Владимир Путин."Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.Он добавил, что будут совершенствоваться вооруженные силы и вся военная составляющая государства."Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - отметил он.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840293850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики"
Путин: "Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики"
2022-12-21T16:03
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
16:03 21.12.2022 (обновлено: 22:03 21.12.2022)
Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.
Он добавил, что будут совершенствоваться вооруженные силы и вся военная составляющая государства.
"Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - отметил он.