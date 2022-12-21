https://ria.ru/20221221/militarizatsiya-1840289008.html

Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин

Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

Россия не будет заниматься милитаризацией экономики, заявил Путин

Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:03

2022-12-21T16:03

2022-12-21T22:03

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил президент России Владимир Путин."Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.Он добавил, что будут совершенствоваться вооруженные силы и вся военная составляющая государства."Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - отметил он.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840293850.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики" Путин: "Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики" 2022-12-21T16:03 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика