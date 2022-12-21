https://ria.ru/20221221/mikrozaymy-1840190439.html

Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам

Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам - РИА Новости, 21.12.2022

Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам

Госдума приняла закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:30

2022-12-21T11:30

2022-12-21T11:34

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Документ предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Помимо этого, вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Сейчас по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 30% от суммы основного долга. Закон снижает этот порог до 15%.

https://ria.ru/20221115/dolg-1831493313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, госдума рф, россия