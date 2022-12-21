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Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам - РИА Новости, 21.12.2022
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Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам
Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам - РИА Новости, 21.12.2022
Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам
Госдума приняла закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:30
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экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Документ предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Помимо этого, вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Сейчас по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 30% от суммы основного долга. Закон снижает этот порог до 15%.
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экономика, госдума рф, россия
Экономика, Госдума РФ, Россия
11:30 21.12.2022 (обновлено: 11:34 21.12.2022)
 
Госдума приняла закон о снижении платежей по микрозаймам

Госдума приняла закон о снижении максимальных размеров ставки по микрозаймам

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.
Документ предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.
Вывеска на здании банка - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 03:18
Финансист раскрыл, как отличить "хороший" долг от "плохого"
При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа).
Помимо этого, вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней.
Сейчас по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 30% от суммы основного долга. Закон снижает этот порог до 15%.
Вывеска офиса микрозаймов - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 02:17
Юрист раскрыл, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит
 
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