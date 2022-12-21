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В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений - РИА Новости, 21.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221221/meduchrezhdeniya-1840169328.html
В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений
В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений - РИА Новости, 21.12.2022
В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общеврачебной практики, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:21
2022-12-21T10:21
липецкая область
игорь артамонов
грязинский район
усманский район
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общеврачебной практики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, новые ФАПы появятся в селах Новоуглянка Усманского района, Нижнее Казачье Задонского района, Захаровка Воловского района, Большая Кузьминка Липецкого района, Бредихино Краснинского района, Домачи Лев-Толстовского района, Ольховец и Малая Боевка Елецкого района, а также в поселке Тимирязевский Долгоруковского района, в селе Петровка и поселке Первомайский Грязинского района. Отделения ОВП – в сёлах Талицкий Чамлык Добринского района и Ярлуково Грязинского района.Артамонов отметил, что подрядчикам предстоит провести общестроительные работы на объектах в соответствии с современными фасадными решениями, смонтировать инженерные сети, а также выполнить благоустройство прилегающих к зданиям территорий. "В регионе активно проводится техническое переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Принимаемые меры способствуют улучшению качества диагностики, помогают вовремя диагностировать и вылечить опасные заболевания", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, грязинский район, усманский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Грязинский район, Усманский район
10:21 21.12.2022
 

В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общеврачебной практики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, новые ФАПы появятся в селах Новоуглянка Усманского района, Нижнее Казачье Задонского района, Захаровка Воловского района, Большая Кузьминка Липецкого района, Бредихино Краснинского района, Домачи Лев-Толстовского района, Ольховец и Малая Боевка Елецкого района, а также в поселке Тимирязевский Долгоруковского района, в селе Петровка и поселке Первомайский Грязинского района. Отделения ОВП – в сёлах Талицкий Чамлык Добринского района и Ярлуково Грязинского района.
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 11:25Липецкая область
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
Артамонов отметил, что подрядчикам предстоит провести общестроительные работы на объектах в соответствии с современными фасадными решениями, смонтировать инженерные сети, а также выполнить благоустройство прилегающих к зданиям территорий.
"В регионе активно проводится техническое переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Принимаемые меры способствуют улучшению качества диагностики, помогают вовремя диагностировать и вылечить опасные заболевания", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновГрязинский районУсманский район
 
 
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