https://ria.ru/20221221/meduchrezhdeniya-1840169328.html
В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений
В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений - РИА Новости, 21.12.2022
В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общеврачебной практики, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:21
2022-12-21T10:21
2022-12-21T10:21
липецкая область
игорь артамонов
грязинский район
усманский район
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общеврачебной практики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, новые ФАПы появятся в селах Новоуглянка Усманского района, Нижнее Казачье Задонского района, Захаровка Воловского района, Большая Кузьминка Липецкого района, Бредихино Краснинского района, Домачи Лев-Толстовского района, Ольховец и Малая Боевка Елецкого района, а также в поселке Тимирязевский Долгоруковского района, в селе Петровка и поселке Первомайский Грязинского района. Отделения ОВП – в сёлах Талицкий Чамлык Добринского района и Ярлуково Грязинского района.Артамонов отметил, что подрядчикам предстоит провести общестроительные работы на объектах в соответствии с современными фасадными решениями, смонтировать инженерные сети, а также выполнить благоустройство прилегающих к зданиям территорий. "В регионе активно проводится техническое переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Принимаемые меры способствуют улучшению качества диагностики, помогают вовремя диагностировать и вылечить опасные заболевания", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839677130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, грязинский район, усманский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Грязинский район, Усманский район