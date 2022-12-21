https://ria.ru/20221221/meduchrezhdeniya-1840169328.html

В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений

В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений - РИА Новости, 21.12.2022

В Липецкой области в 2023 году постоят 13 медучреждений

В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общеврачебной практики, сообщил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:21

2022-12-21T10:21

2022-12-21T10:21

липецкая область

игорь артамонов

грязинский район

усманский район

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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году построят 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общеврачебной практики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, новые ФАПы появятся в селах Новоуглянка Усманского района, Нижнее Казачье Задонского района, Захаровка Воловского района, Большая Кузьминка Липецкого района, Бредихино Краснинского района, Домачи Лев-Толстовского района, Ольховец и Малая Боевка Елецкого района, а также в поселке Тимирязевский Долгоруковского района, в селе Петровка и поселке Первомайский Грязинского района. Отделения ОВП – в сёлах Талицкий Чамлык Добринского района и Ярлуково Грязинского района.Артамонов отметил, что подрядчикам предстоит провести общестроительные работы на объектах в соответствии с современными фасадными решениями, смонтировать инженерные сети, а также выполнить благоустройство прилегающих к зданиям территорий. "В регионе активно проводится техническое переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Принимаемые меры способствуют улучшению качества диагностики, помогают вовремя диагностировать и вылечить опасные заболевания", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839677130.html

грязинский район

усманский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, грязинский район, усманский район