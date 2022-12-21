https://ria.ru/20221221/magnitskiy-1840373637.html

Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах

Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах - РИА Новости, 21.12.2022

Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах

Разработанный молдавскими властями проект "Закона Магнитского - Молдова" предусматривает частичный отказ от суверенитета судов, поскольку их заменят иностранные РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:38

2022-12-21T20:38

2022-12-21T20:38

сергей литвиненко

молдавия

сша

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КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Разработанный молдавскими властями проект "Закона Магнитского - Молдова" предусматривает частичный отказ от суверенитета судов, поскольку их заменят иностранные санкции, полагает политолог Дионис Ченуша. Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций. "Закон Магнитского - Молдова", который хочет принять партия "Действие и солидарность", похоже, является намерением перенять рамки санкций ЕС, США и т. д. и реализовывать его на национальном уровне в отношении граждан Молдавии, заменяя национальные суды. Если "Закон Магнитского" будет принят в том виде, в каком он выглядит сейчас, то это будет означать, что Молдавия отказывается от некоторых аспектов суверенитета в сфере правосудия", - написал Ченуша в Telegram-канале. По его словам, может возникнуть необычная ситуация, когда молдавские власти будут лоббировать извне включение некоторых неоднозначных политических деятелей в список с целью применения санкций, не предусмотренных национальным законодательством. "Молдавия вкладывает огромные финансовые ресурсы в очистку судебной системы. В то же время через "закон Магнитского" роль национальной судебной системы будет фактически принижена. Речь идет о базовом анализе затрат и результатов, который показывает некоторую несогласованность между действиями правительства", - подчеркивает эксперт. Он также обратил внимание на оценку проекта Союзом адвокатов Молдавии, указавшим, что в стране уже есть закон, регулирующий добровольное применение иностранных санкций, когда речь идет о правах человека и демократических институтах.

https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html

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сергей литвиненко, молдавия, сша, евросоюз