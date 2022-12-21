Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/magnitskiy-1840373637.html
Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах
Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах - РИА Новости, 21.12.2022
Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах
Разработанный молдавскими властями проект "Закона Магнитского - Молдова" предусматривает частичный отказ от суверенитета судов, поскольку их заменят иностранные РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:38
2022-12-21T20:38
сергей литвиненко
молдавия
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg
КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Разработанный молдавскими властями проект "Закона Магнитского - Молдова" предусматривает частичный отказ от суверенитета судов, поскольку их заменят иностранные санкции, полагает политолог Дионис Ченуша. Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций. "Закон Магнитского - Молдова", который хочет принять партия "Действие и солидарность", похоже, является намерением перенять рамки санкций ЕС, США и т. д. и реализовывать его на национальном уровне в отношении граждан Молдавии, заменяя национальные суды. Если "Закон Магнитского" будет принят в том виде, в каком он выглядит сейчас, то это будет означать, что Молдавия отказывается от некоторых аспектов суверенитета в сфере правосудия", - написал Ченуша в Telegram-канале. По его словам, может возникнуть необычная ситуация, когда молдавские власти будут лоббировать извне включение некоторых неоднозначных политических деятелей в список с целью применения санкций, не предусмотренных национальным законодательством. "Молдавия вкладывает огромные финансовые ресурсы в очистку судебной системы. В то же время через "закон Магнитского" роль национальной судебной системы будет фактически принижена. Речь идет о базовом анализе затрат и результатов, который показывает некоторую несогласованность между действиями правительства", - подчеркивает эксперт. Он также обратил внимание на оценку проекта Союзом адвокатов Молдавии, указавшим, что в стране уже есть закон, регулирующий добровольное применение иностранных санкций, когда речь идет о правах человека и демократических институтах.
https://ria.ru/20221221/telekanaly-1840361276.html
https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840218061.html
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1d2911c7b60f79b730f2918af881625d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей литвиненко, молдавия, сша, евросоюз
Сергей Литвиненко, Молдавия, США, Евросоюз
20:38 21.12.2022
 
Эксперт рассказал, как "Закон Магнитского - Молдова" скажется на судах

Ченуша: версия "закона Магнитского" заставит Молдавию отказаться от суверенитета судов

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Разработанный молдавскими властями проект "Закона Магнитского - Молдова" предусматривает частичный отказ от суверенитета судов, поскольку их заменят иностранные санкции, полагает политолог Дионис Ченуша.
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 19:22
Премьер Молдавии прокомментировала запрет шести оппозиционных телеканалов
"Закон Магнитского - Молдова", который хочет принять партия "Действие и солидарность", похоже, является намерением перенять рамки санкций ЕС, США и т. д. и реализовывать его на национальном уровне в отношении граждан Молдавии, заменяя национальные суды. Если "Закон Магнитского" будет принят в том виде, в каком он выглядит сейчас, то это будет означать, что Молдавия отказывается от некоторых аспектов суверенитета в сфере правосудия", - написал Ченуша в Telegram-канале.
По его словам, может возникнуть необычная ситуация, когда молдавские власти будут лоббировать извне включение некоторых неоднозначных политических деятелей в список с целью применения санкций, не предусмотренных национальным законодательством.
"Молдавия вкладывает огромные финансовые ресурсы в очистку судебной системы. В то же время через "закон Магнитского" роль национальной судебной системы будет фактически принижена. Речь идет о базовом анализе затрат и результатов, который показывает некоторую несогласованность между действиями правительства", - подчеркивает эксперт.
Он также обратил внимание на оценку проекта Союзом адвокатов Молдавии, указавшим, что в стране уже есть закон, регулирующий добровольное применение иностранных санкций, когда речь идет о правах человека и демократических институтах.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 13:00
Эксперт назвал закрытие телеканалов в Молдавии первым шагом к гонениям
 
Сергей ЛитвиненкоМолдавияСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала