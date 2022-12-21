https://ria.ru/20221221/lipetsk-1840170998.html
ОЭЗ "Липецк" пополнилась тремя новыми резидентами
ОЭЗ "Липецк" пополнилась тремя новыми резидентами - РИА Новости, 21.12.2022
ОЭЗ "Липецк" пополнилась тремя новыми резидентами
Свидетельства о статусе резидентов ОЭЗ "Липецк" получили три компании - "АРЛАН-машины", "Проф Хим Логистика", "Агротек-Промцентр", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:26
2022-12-21T10:26
2022-12-21T10:26
липецкая область
игорь артамонов
производство
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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Свидетельства о статусе резидентов ОЭЗ "Липецк" получили три компании - "АРЛАН-машины", "Проф Хим Логистика", "Агротек-Промцентр", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, компания "АРЛАН-машины" планирует построить завод на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" с объёмом заявленных инвестиций в 1,3 миллиарда рублей. "Проф Хим Логистика" построит на Елецком участке особой экономической зоны логистический комплекс со специализированными помещениями для хранения семян и химических средств, объём заявленных инвестиций составит 2 миллиарда рублей. "Агротек-Промцентр" тоже планирует строительство предприятия на Елецком участке ОЭЗ "Липецк". Эта компания – один из лидеров рынка Российской Федерации по поставке высококачественных средств защиты растений, семян и микроудобрений.Объём заявленных инвестиций оценивается в 1,3 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что в Липецкой области создаются комфортные для инвесторов условия и регион рассчитывает на привлечение новых компаний."Всего за этот год в ОЭЗ "Липецк" пришли семь инвесторов, они вложат больше 50 миллиардов рублей в свои производства. Это хороший показатель, особенно для такого экономически сложного года", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221215/zavod-1838800040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, производство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Производство
ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Свидетельства о статусе резидентов ОЭЗ "Липецк" получили три компании - "АРЛАН-машины", "Проф Хим Логистика", "Агротек-Промцентр", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, компания "АРЛАН-машины" планирует построить завод на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" с объёмом заявленных инвестиций в 1,3 миллиарда рублей. "Проф Хим Логистика" построит на Елецком участке особой экономической зоны логистический комплекс со специализированными помещениями для хранения семян и химических средств, объём заявленных инвестиций составит 2 миллиарда рублей.
"Агротек-Промцентр" тоже планирует строительство предприятия на Елецком участке ОЭЗ "Липецк". Эта компания – один из лидеров рынка Российской Федерации по поставке высококачественных средств защиты растений, семян и микроудобрений.
Объём заявленных инвестиций оценивается в 1,3 миллиарда рублей.
Артамонов отметил, что в Липецкой области
создаются комфортные для инвесторов условия и регион рассчитывает на привлечение новых компаний.
"Всего за этот год в ОЭЗ "Липецк" пришли семь инвесторов, они вложат больше 50 миллиардов рублей в свои производства. Это хороший показатель, особенно для такого экономически сложного года", – сказал Артамонов.