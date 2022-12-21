https://ria.ru/20221221/lipetsk-1840170998.html

ОЭЗ "Липецк" пополнилась тремя новыми резидентами

ОЭЗ "Липецк" пополнилась тремя новыми резидентами - РИА Новости, 21.12.2022

ОЭЗ "Липецк" пополнилась тремя новыми резидентами

Свидетельства о статусе резидентов ОЭЗ "Липецк" получили три компании - "АРЛАН-машины", "Проф Хим Логистика", "Агротек-Промцентр", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:26

2022-12-21T10:26

2022-12-21T10:26

липецкая область

игорь артамонов

производство

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ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Свидетельства о статусе резидентов ОЭЗ "Липецк" получили три компании - "АРЛАН-машины", "Проф Хим Логистика", "Агротек-Промцентр", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, компания "АРЛАН-машины" планирует построить завод на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" с объёмом заявленных инвестиций в 1,3 миллиарда рублей. "Проф Хим Логистика" построит на Елецком участке особой экономической зоны логистический комплекс со специализированными помещениями для хранения семян и химических средств, объём заявленных инвестиций составит 2 миллиарда рублей. "Агротек-Промцентр" тоже планирует строительство предприятия на Елецком участке ОЭЗ "Липецк". Эта компания – один из лидеров рынка Российской Федерации по поставке высококачественных средств защиты растений, семян и микроудобрений.Объём заявленных инвестиций оценивается в 1,3 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что в Липецкой области создаются комфортные для инвесторов условия и регион рассчитывает на привлечение новых компаний."Всего за этот год в ОЭЗ "Липецк" пришли семь инвесторов, они вложат больше 50 миллиардов рублей в свои производства. Это хороший показатель, особенно для такого экономически сложного года", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221215/zavod-1838800040.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, производство