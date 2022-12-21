https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840181149.html

Проблему нехватки лекарств в глубинке Хабаровского края решат в 2023 году

Проблему нехватки лекарств в глубинке Хабаровского края решат в 2023 году - РИА Новости, 21.12.2022

Проблему нехватки лекарств в глубинке Хабаровского края решат в 2023 году

Проблему нехватки лекарств в глубинке Хабаровского края решат в 2023 году, в регионе создадут акционерное общество, которое будет заниматься фармацией в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:07

2022-12-21T11:07

2022-12-21T11:07

хабаровский край

общество

здоровье - общество

михаил дегтярев

хабаровский край

орловская область

охотск

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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Проблему нехватки лекарств в глубинке Хабаровского края решат в 2023 году, в регионе создадут акционерное общество, которое будет заниматься фармацией в отдаленных районах региона, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Ранее в соцсетях появилась информация, что в аптеках отдаленных сел практически отсутствуют лекарства. Людям приходится запасаться ими впрок, посещая районные центры региона, которые находятся на значительном удалении от места жительства. "Знаю об этой проблеме. Узнал о ней в соцсетях. Поставлена задача минздраву: до конца года снабдить все госаптеки в отдаленных селах необходимым набором лекарств, на это выделены дополнительные средства из краевого резерва. Отгрузка лекарств идёт, и если есть сейчас проблемы по поставкам, то они связаны с логистикой и климатическими условиями, но без лекарств на новогодние праздники никто не останется", - сказал Дегтярев на "прямой линии". Он отметил, что проанализировав сложившуюся ситуацию с аптеками, выяснилось, что проблема "хроническая" и требует комплексного подхода. "Это планово-убыточная деятельность, коммерческие компании в глубинку не заходят, народу мало, невыгодно. А мы как государство не имеем возможности поддерживать деньгами. В январе-феврале 2023 года создадим АО, где край будет единственным акционером и схему работы аптек в районах поменяем. Надо понимать, что Хабаровский край - это не Рязанская и не Орловская области. Губернаторам маленьких субъектов Федерации сложно понять, что может быть такой вопрос - как доставить лекарства в Охотск, а у нас такой есть", - разъяснил проблему глава региона. Кроме того, губернатор края на "прямой линии" отметил, что по целевому набору в регионе обучаются 190 врачей, среднего медперсонала - 650 человек. Действует уникальная краевая программа ординатуры: за счет бюджета края обучается 32 аспиранта и 30 ординаторов. Во вторник состоялась "прямая линия" с губернатором, Дегтярев ответил на более 40 вопросов жителей региона и журналистов. Традиционно в топе обращений были здравоохранение и образование, культура и спорт, соцобеспечение и отдых, ЖКХ и связь, пассажирский транспорт и качество дорог. В завершение глава региона дал старт в крае всероссийской акции "Елка желаний", где спонтанно определил трех детей, которым подарит подарки.

https://ria.ru/20221221/starenie-1840081817.html

https://ria.ru/20221213/lekarstvo-1838471792.html

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общество, здоровье - общество, михаил дегтярев, хабаровский край, орловская область, охотск, россия