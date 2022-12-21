https://ria.ru/20221221/kosmos-1840324344.html
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором - РИА Новости, 21.12.2022
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором
Российский корабль "Прогресс МС-20" увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил в среду "Роскосмос". РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:22
2022-12-21T17:22
2022-12-21T17:23
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-20" увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил в среду "Роскосмос". "Российский "Прогресс" увёл МКС от космического мусора", - говорится в телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" были включены в 16.42 мск и проработали более 620 секунд. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 километра. В среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что, по предварительным данным, радиатор пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-22" мог повредить микрометеорит или космический мусор. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос.
https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Юрий Борисов (Роскосмос)
17:22 21.12.2022 (обновлено: 17:23 21.12.2022)
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором
Корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором