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"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором - РИА Новости, 21.12.2022
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"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором - РИА Новости, 21.12.2022
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором
Российский корабль "Прогресс МС-20" увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил в среду "Роскосмос". РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:22
2022-12-21T17:23
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-20" увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил в среду "Роскосмос". "Российский "Прогресс" увёл МКС от космического мусора", - говорится в телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" были включены в 16.42 мск и проработали более 620 секунд. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 километра. В среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что, по предварительным данным, радиатор пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-22" мог повредить микрометеорит или космический мусор. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос.
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (роскосмос)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Юрий Борисов (Роскосмос)
17:22 21.12.2022 (обновлено: 17:23 21.12.2022)
 
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с мусором

Корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-20" увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, сообщил в среду "Роскосмос".
"Российский "Прогресс" увёл МКС от космического мусора", - говорится в телеграм-канале госкорпорации.
Отмечается, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" были включены в 16.42 мск и проработали более 620 секунд. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 километра.
В среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что, по предварительным данным, радиатор пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-22" мог повредить микрометеорит или космический мусор.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 09:43
Нештатные ситуации на МКС в 2020-2022 годах
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Юрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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