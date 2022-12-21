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В Подмосковье за сутки госпитализировали 48 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221221/koronavirus-1840181861.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 48 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 48 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 48 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 134 случая COVID-19, госпитализированы 48 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:10
2022-12-21T11:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 134 случая COVID-19, госпитализированы 48 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 134, госпитализировано 48 человек, выздоровело 236 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 92 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек.
https://ria.ru/20221220/zabolevanie-1840070990.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
11:10 21.12.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 48 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 134 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Евгений КозыревВрач бригады скорой помощи в защитном костюме
Врач бригады скорой помощи в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Козырев
Врач бригады скорой помощи в защитном костюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 134 случая COVID-19, госпитализированы 48 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 134, госпитализировано 48 человек, выздоровело 236 человек за сутки", - говорится в сводке.
Пациенты в палате больницы в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Накануне в Подмосковье было выявлено 92 новых случаев COVID-19.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 59 человек.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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