https://ria.ru/20221221/kakhovka-1840192315.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:33
2022-12-21T11:33
2022-12-21T11:33
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
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украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 07.20 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 10 снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра . Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840134457.html
новая каховка
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку
В Херсонской области ВСУ обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии