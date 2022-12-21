https://ria.ru/20221221/kakhovka-1840192315.html

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 21.12.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:33

2022-12-21T11:33

2022-12-21T11:33

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 07.20 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 10 снарядов ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на противоположном от Херсона берегу Днепра . Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Скадовск.

https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840134457.html

новая каховка

херсонская область

херсон

россия

украина

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