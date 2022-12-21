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Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта - РИА Новости, 21.12.2022
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Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта
Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта - РИА Новости, 21.12.2022
Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта
Госдума приняла закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:11
2022-12-21T12:15
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, а банковской картой – до 400 тысяч рублей. В настоящее время идентификация не требуется при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а при использовании банковской карты – 200 тысяч. Закон повышает эти пороги до 60 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. При этом у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть потребовать паспорт, при подозрении, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок. В частности, с 1 сентября 2023 года должны начать действовать нормы, допускающие перевозку из банков покупателям-физлицам монет из драгметаллов без спецавтомобилей и вооруженной охраны. Но до этого ЦБ должен установить предельный размер общей стоимости монет, которые можно будет перевозить подобным образом. А с 1 марта 2024 года должны вступить в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к нему (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных ювелирных изделий с государственными пробами и клеймами, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).
https://ria.ru/20221109/markirovka-1830160062.html
https://ria.ru/20220317/yuveliry-1778650693.html
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экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
12:11 21.12.2022 (обновлено: 12:15 21.12.2022)
 
Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта

Госдума повысила до 400 тысяч рублей порог покупки ювелирных изделий без паспорта

© Фото : Unsplash/Kateryna HliznitsovaЮвелирные украшения
Ювелирные украшения - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Unsplash/Kateryna Hliznitsova
Ювелирные украшения . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, а банковской картой – до 400 тысяч рублей.
В настоящее время идентификация не требуется при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а при использовании банковской карты – 200 тысяч.
Работа ювелирного магазина - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 11:03
Правительство отсрочило введение обязательной маркировки ювелирных изделий
Закон повышает эти пороги до 60 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. При этом у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть потребовать паспорт, при подозрении, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
В частности, с 1 сентября 2023 года должны начать действовать нормы, допускающие перевозку из банков покупателям-физлицам монет из драгметаллов без спецавтомобилей и вооруженной охраны. Но до этого ЦБ должен установить предельный размер общей стоимости монет, которые можно будет перевозить подобным образом.
А с 1 марта 2024 года должны вступить в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к нему (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных ювелирных изделий с государственными пробами и клеймами, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).
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ЭкономикаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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