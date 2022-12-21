https://ria.ru/20221221/izdeliya-1840204003.html

Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта

Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта - РИА Новости, 21.12.2022

Госдума повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта

Госдума приняла закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:11

2022-12-21T12:11

2022-12-21T12:15

экономика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении порога стоимости ювелирных изделий, которые граждане могут покупать без идентификации, при расчетах наличными до 60 тысяч рублей, а банковской картой – до 400 тысяч рублей. В настоящее время идентификация не требуется при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей, а при использовании банковской карты – 200 тысяч. Закон повышает эти пороги до 60 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. При этом у продавца ювелирных изделий сохраняется право провести идентификацию покупателя, то есть потребовать паспорт, при подозрении, что покупка совершается в целях легализации преступных доходов. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок. В частности, с 1 сентября 2023 года должны начать действовать нормы, допускающие перевозку из банков покупателям-физлицам монет из драгметаллов без спецавтомобилей и вооруженной охраны. Но до этого ЦБ должен установить предельный размер общей стоимости монет, которые можно будет перевозить подобным образом. А с 1 марта 2024 года должны вступить в силу положения, касающиеся получения статуса художника-ювелира и требований к нему (включение в реестр, наличие не менее трех изготовленных ювелирных изделий с государственными пробами и клеймами, участие в ювелирных конкурсах, выставках и прочее).

https://ria.ru/20221109/markirovka-1830160062.html

https://ria.ru/20220317/yuveliry-1778650693.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)