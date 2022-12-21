https://ria.ru/20221221/itogi-1840137012.html

Фонд развития гражданского общества назвал главные политические итоги года

Фонд развития гражданского общества назвал главные политические итоги года - РИА Новости, 21.12.2022

Фонд развития гражданского общества назвал главные политические итоги года

Общественный консенсус российского общества, антисанкционная работа правительства России и стрессоустойчивость политической системы, проведение референдумов и... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T00:28

2022-12-21T00:28

2022-12-21T00:28

константин костин

россия

фонд развития гражданского общества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_0:111:3127:1870_1920x0_80_0_0_9315cab8ab7f799583fe7eadb4fd7968.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общественный консенсус российского общества, антисанкционная работа правительства России и стрессоустойчивость политической системы, проведение референдумов и интеграция новых территорий, а также "действительный патриотизм" вошли в список из 10 главных, по версии Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политических итогов года. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Фонд развития гражданского общества выделил 10 политических итогов года в России. Они были выявлены, по словам председателя правления ФоРГО Константина Костина, путем опроса "экспертов Фонда и экспертов, которые сотрудничают с Фондом, с филиалами ФоРГО в регионах". Первым из главных событий года по версии ФоРГО, стал общественный консенсус на основе общих ценностей, общей истории и необходимости создавать общее будущее. "В первую очередь речь идет о том, что люди, оказавшись в достаточно непростых условиях - здесь и внешнее давление, и санкции, и ухудшение жизни (как следует из отчетов экономического блока нашего правительства, жизнь все-таки усложнилась), - тем не менее сплотились вокруг необходимости создавать общее будущее. Несмотря на все сложности… общие ценности оказались основополагающим фактором, определяющим общественные настроения и ситуацию в стране", - объяснил Костин и добавил, что способность российского общества сплотиться показала его "цивилизационную конкурентноспособность". Также в главные политические итоги года вошли: новая конфигурация большинства на основе патриотизма и общей исторической судьбы, продемонстрированная стрессоустойчивость политической системы, антисанкционная работа правительства и Центрального банка РФ. Отдельным пунктом эксперты ФоРГО выделили проведение референдумов на новых территориях и начало их политической интеграции. Также эксперты выделили актуализацию вопроса о "порте приписки" представителей российской элиты и усложнение медиапотребления. Отдельным пунктом в документе приводят создание новых общественно-медийных явлений. "Высокая вовлеченность в новости об СВО создает новые общественно-медийные явления, такие как: военкоры, "рассерженные патриоты" и др. Текущие обстоятельства создают предпосылки для идеологической переконфигурации ведущих партий", - говорится в документе. Среди основных итогов года эксперты отметили и увеличение волонтерских организаций, а также создание новой многополярной модели мироустройства. "Понятно, что все события, которые мы номинировали как внутриполитические итоги года, так или иначе связаны с СВО, либо стали ее следствием", - добавил Костин.

https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

https://ria.ru/20221220/putin-1839979465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин костин, россия, фонд развития гражданского общества