https://ria.ru/20221221/itogi-1840137012.html
Фонд развития гражданского общества назвал главные политические итоги года
Фонд развития гражданского общества назвал главные политические итоги года - РИА Новости, 21.12.2022
Фонд развития гражданского общества назвал главные политические итоги года
Общественный консенсус российского общества, антисанкционная работа правительства России и стрессоустойчивость политической системы, проведение референдумов и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T00:28
2022-12-21T00:28
2022-12-21T00:28
константин костин
россия
фонд развития гражданского общества
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общественный консенсус российского общества, антисанкционная работа правительства России и стрессоустойчивость политической системы, проведение референдумов и интеграция новых территорий, а также "действительный патриотизм" вошли в список из 10 главных, по версии Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политических итогов года. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Фонд развития гражданского общества выделил 10 политических итогов года в России. Они были выявлены, по словам председателя правления ФоРГО Константина Костина, путем опроса "экспертов Фонда и экспертов, которые сотрудничают с Фондом, с филиалами ФоРГО в регионах". Первым из главных событий года по версии ФоРГО, стал общественный консенсус на основе общих ценностей, общей истории и необходимости создавать общее будущее. "В первую очередь речь идет о том, что люди, оказавшись в достаточно непростых условиях - здесь и внешнее давление, и санкции, и ухудшение жизни (как следует из отчетов экономического блока нашего правительства, жизнь все-таки усложнилась), - тем не менее сплотились вокруг необходимости создавать общее будущее. Несмотря на все сложности… общие ценности оказались основополагающим фактором, определяющим общественные настроения и ситуацию в стране", - объяснил Костин и добавил, что способность российского общества сплотиться показала его "цивилизационную конкурентноспособность". Также в главные политические итоги года вошли: новая конфигурация большинства на основе патриотизма и общей исторической судьбы, продемонстрированная стрессоустойчивость политической системы, антисанкционная работа правительства и Центрального банка РФ. Отдельным пунктом эксперты ФоРГО выделили проведение референдумов на новых территориях и начало их политической интеграции. Также эксперты выделили актуализацию вопроса о "порте приписки" представителей российской элиты и усложнение медиапотребления. Отдельным пунктом в документе приводят создание новых общественно-медийных явлений. "Высокая вовлеченность в новости об СВО создает новые общественно-медийные явления, такие как: военкоры, "рассерженные патриоты" и др. Текущие обстоятельства создают предпосылки для идеологической переконфигурации ведущих партий", - говорится в документе. Среди основных итогов года эксперты отметили и увеличение волонтерских организаций, а также создание новой многополярной модели мироустройства. "Понятно, что все события, которые мы номинировали как внутриполитические итоги года, так или иначе связаны с СВО, либо стали ее следствием", - добавил Костин.
https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html
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константин костин, россия, фонд развития гражданского общества
Константин Костин, Россия, Фонд развития гражданского общества
Фонд развития гражданского общества назвал главные политические итоги года
ФоРГО: антисанкционная работа и стрессоустойчивость стали главными итогами года в политике
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общественный консенсус российского общества, антисанкционная работа правительства России и стрессоустойчивость политической системы, проведение референдумов и интеграция новых территорий, а также "действительный патриотизм" вошли в список из 10 главных, по версии Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политических итогов года. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Фонд развития гражданского общества выделил 10 политических итогов года в России
. Они были выявлены, по словам председателя правления ФоРГО Константина Костина
, путем опроса "экспертов Фонда и экспертов, которые сотрудничают с Фондом, с филиалами ФоРГО в регионах".
Первым из главных событий года по версии ФоРГО, стал общественный консенсус на основе общих ценностей, общей истории и необходимости создавать общее будущее.
"В первую очередь речь идет о том, что люди, оказавшись в достаточно непростых условиях - здесь и внешнее давление, и санкции, и ухудшение жизни (как следует из отчетов экономического блока нашего правительства, жизнь все-таки усложнилась), - тем не менее сплотились вокруг необходимости создавать общее будущее. Несмотря на все сложности… общие ценности оказались основополагающим фактором, определяющим общественные настроения и ситуацию в стране", - объяснил Костин и добавил, что способность российского общества сплотиться показала его "цивилизационную конкурентноспособность".
Также в главные политические итоги года вошли: новая конфигурация большинства на основе патриотизма и общей исторической судьбы, продемонстрированная стрессоустойчивость политической системы, антисанкционная работа правительства и Центрального банка РФ.
Отдельным пунктом эксперты ФоРГО выделили проведение референдумов на новых территориях и начало их политической интеграции. Также эксперты выделили актуализацию вопроса о "порте приписки" представителей российской элиты и усложнение медиапотребления.
Отдельным пунктом в документе приводят создание новых общественно-медийных явлений.
"Высокая вовлеченность в новости об СВО создает новые общественно-медийные явления, такие как: военкоры, "рассерженные патриоты" и др. Текущие обстоятельства создают предпосылки для идеологической переконфигурации ведущих партий", - говорится в документе.
Среди основных итогов года эксперты отметили и увеличение волонтерских организаций, а также создание новой многополярной модели мироустройства.
"Понятно, что все события, которые мы номинировали как внутриполитические итоги года, так или иначе связаны с СВО, либо стали ее следствием", - добавил Костин.