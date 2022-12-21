https://ria.ru/20221221/inflyatsiya-1840357596.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 21.12.2022

В России замедлилась недельная инфляция

Инфляция в России на неделе с 13 по 19 декабря замедлилась до 0,02% с 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 11,88%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:06

2022-12-21T19:06

2022-12-21T19:06

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 13 по 19 декабря замедлилась до 0,02% с 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 11,88%, сообщил в среду Росстат. "За период с 13 по 19 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%, с начала декабря – 100,73%, с начала года – 111,88%", - говорится в публикации. На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 1,5% с 2,7% неделей ранее. Цена на огурцы продолжила значительно замедлять рост - до 3,9% с 8,2% на предыдущей неделе. Морковь подорожала на 3,6%, лук – на 3,3%, свекла – на 3%, капуста – на 1,5%, картофель – на 1,4%, бананы – на 1,2%, помидоры – на 0,4%, яблоки – на 0,2%. Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего подешевели сахар и гречка - на 1,66% и 1,2% соответственно, на 0,9% стали дешевле шоколадные конфеты. Кроме того, рис снизился в цене на 0,53%, мука - на 0,48%, мясо кур - на 0,37%, свинина - на 0,24%, печенье - на 0,19%. Масло сливочное и подсолнечное, творог, ржаной хлеб, пшено подешевели на 0,1%. Подорожание наблюдалось по 16 наименованиям продуктов, и сильнее всего выросло в цене детское питание: мясные консервы - на 0,86%, фруктово-ягодные - на 0,82%, овощные - на 0,72%. Также выросла цена на яйца - на 0,54%, вареную колбасу - на 0,43%, сыры сычужные - на 0,35%, сметану - на 0,24%, говядину - на 0,2%. Полукопченые и варено-копченые колбасы, стерилизованное молоко, вермишель подорожали на 0,2%; баранина, мороженая рыба, сухие молочные смеси для детского питания, чай – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен сухие корма для домашних животных - они подорожали на 0,37%, и спички - на 0,34%. Следом идут туалетная бумага и женские гигиенические прокладки (+0,19% и +0,08% соответственно). При этом зубная паста подешевела на 0,4%, детские подгузники – на 0,3%, а туалетное мыло – на 0,2%. На неделе с 13 по 19 декабря цены на смартфоны снизились на 1,35%, на электропылесосы - на 0,58%, а на телевизоры, напротив, выросли - на 0,52%. Легковые автомобили, как отечественные, так и иностранные, не изменились в цене. Автомобильный бензин подешевел на 0,01%, а дизельное топливо подорожало на 0,53%. Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен практически на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, кроме валидола - он подешевел на 0,27%. Сильнее всего подорожал противовирусный препарат "Эргоферон" - на 1,03%, а также препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,85%. Поливитамины и анальгин выросли в цене на 0,5%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" - на 0,44%, корвалол - на 0,41%, а аллохол - на 0,36%. Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась почти на 10% после роста на 8,6% на прошлой отчетной неделе.

https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html

https://ria.ru/20221215/mrot-1838973124.html

https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)